“軽トラ女子”三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」 温泉宿で魅せる柔らかな魅力
『SPA!デジタル写真集 三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」』の発売を記念し、誌面カットの一部が公開された。軽トラックで全国を巡る旅好きとしても知られる三田悠貴が、グラビアではまた違った表情を見せている。
【写真】美太ももチラリ！チェックのスカートでキュートな三田悠貴
三田悠貴は1998年、岐阜県生まれ。祖父から譲り受けた軽トラックで各地を巡る様子を、CBCテレビ『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』やYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で発信している。
本作では温泉宿を舞台に、浴衣姿で見せるリラックスした笑顔から一転、しっとりとした雰囲気まで、多彩な魅力を収録。自然体の表情とともに、柔らかな質感を感じさせるカットが印象的だ。
公開されたビジュアルでは、濡れた髪のままカメラを見つめるカットや、コートとニットで季節感を演出した装い、チェックのスカートで見せる軽やかな雰囲気など、シーンごとに異なる表情を披露。畳の上で横たわるカットでは、リラックスした空気感の中に大人びた魅力ものぞかせる。
【写真】美太ももチラリ！チェックのスカートでキュートな三田悠貴
三田悠貴は1998年、岐阜県生まれ。祖父から譲り受けた軽トラックで各地を巡る様子を、CBCテレビ『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』やYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で発信している。
公開されたビジュアルでは、濡れた髪のままカメラを見つめるカットや、コートとニットで季節感を演出した装い、チェックのスカートで見せる軽やかな雰囲気など、シーンごとに異なる表情を披露。畳の上で横たわるカットでは、リラックスした空気感の中に大人びた魅力ものぞかせる。