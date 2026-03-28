さらば青春の光、『ラヴィット！』で4000万円近く使う 森田哲矢・東ブクロそれぞれ驚きの購入内訳
お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が、きょう28日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）に登場する。
【写真】同期の見取り図＆さらば青春の光がトーク
今回は「同期芸人バスツアー、色々思ってることしゃべったら楽しい、知らんけど」と題し、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が見取り図、さらば青春の光をゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。
濱家が、見取り図とさらば青春の光の出会いについて尋ねると、森田は「（2009年の）M-1の敗者復活のバスの中」と答える。当時、吉本興業が敗者復活戦に出場する大阪芸人のため、東京行きの夜行バスを用意。すると、松竹芸能に所属していた森田がなぜか乗車していたという。「忍び込めたんですよ」と笑い飛ばす森田に、濱家は「ガッツあるよな」と仰天する。盛山は、意気投合した森田と「お互いのネックピローで名古屋まで深夜にどつき合いしてた」というバスの中での初対面を振り返る。
そこから、一同の収入にまつわるトークへと展開。盛山が「億万長者やんな!?」と、さらば青春の光にツッコむと、森田は「一番稼いでるよね!?」と見取り図に切り返す。売れっ子芸人2組の応酬に、濱家は「（収入は）この辺くらいになったらみんな一緒くらい」と超売れっ子の余裕をみせる。すると森田が「俺らは真摯にお笑いでやってきてる」と真剣な表情になり、かまいたちに向かって「この人たちは…」と猛ツッコミ。濱家に対して「口が裂けても言えんような儲け方をしてる」と捏造ゴシップを繰り出す。
さらに、トークは「後悔した大金の使い方」へと発展。森田は『ラヴィット！』の番組企画で「レンジローバー650万円とロレックス480万円」を購入したと嘆き、「一生面倒をみてもらわないと割に合わない」と不満を爆発させる。相方の東ブクロも「別荘買いました3200万円」と漏らし、盛山は「『ラヴィット！』でコンビ合わせて4000万円近く使ってる」と爆笑する。
【写真】同期の見取り図＆さらば青春の光がトーク
今回は「同期芸人バスツアー、色々思ってることしゃべったら楽しい、知らんけど」と題し、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が見取り図、さらば青春の光をゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。
そこから、一同の収入にまつわるトークへと展開。盛山が「億万長者やんな!?」と、さらば青春の光にツッコむと、森田は「一番稼いでるよね!?」と見取り図に切り返す。売れっ子芸人2組の応酬に、濱家は「（収入は）この辺くらいになったらみんな一緒くらい」と超売れっ子の余裕をみせる。すると森田が「俺らは真摯にお笑いでやってきてる」と真剣な表情になり、かまいたちに向かって「この人たちは…」と猛ツッコミ。濱家に対して「口が裂けても言えんような儲け方をしてる」と捏造ゴシップを繰り出す。
さらに、トークは「後悔した大金の使い方」へと発展。森田は『ラヴィット！』の番組企画で「レンジローバー650万円とロレックス480万円」を購入したと嘆き、「一生面倒をみてもらわないと割に合わない」と不満を爆発させる。相方の東ブクロも「別荘買いました3200万円」と漏らし、盛山は「『ラヴィット！』でコンビ合わせて4000万円近く使ってる」と爆笑する。