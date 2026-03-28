世界フィギュア４度目Ｖ

【プラハ＝岡田浩幸】２７日にプラハで行われたフィギュアスケート世界選手権の女子フリーで、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が４度目の優勝を飾り、千葉百音（もね）（木下グループ）はフリーで２位の１５０・０２点をマークし、合計２２８・４７点で２位に入った。

中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は９位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が１５位で２８日のフリーに進んだ。

現役生活の終わりを告げるフィニッシュポーズをとった坂本の目に、涙があふれた。伸びやかにリンクを疾走し、ミラノ・コルティナ五輪でミスが出た３回転のフリップ―トウループの連続ジャンプも鮮やかに決め、「いい締めくくりができる結果」。喝采を浴び、感慨に浸った。

４歳でスケートを始め、五輪で計４個のメダルを獲得。ただ、順風満帆な競技人生ではなかった。シニア１季目に行われた２０１８年の平昌（ピョンチャン）五輪に出場。「『なんで坂本が出るんだ』と言われたくなかった。その気持ちだけで乗り切った」といい、６位入賞した自分に「よく頑張ったで賞をあげたい」と笑った。

その後の４年間は苦悩した。４回転を跳ぶロシア勢が国際大会を席巻。効果的に使えていなかった下半身や体幹を鍛え、表現力を磨いた。２２年北京五輪は「自分も頑張ればメダリストになれるという気づきを与えてもらえた」。大技はなくても一つ一つの技の精度を高め、集大成のこの日も、主に芸術面を評価するプログラム構成点は全３項目で９点台後半をそろえた。

五輪の頂点には届かなかったが、「ここで金を取らないと満足できないと思い、それを果たせた。終わり良ければ全て良しです」。うれし涙で、競技リンクに別れを告げた。

千葉百音は２位

千葉百音「（五輪は４位に終わったが）自分を信じて頑張り続けてきたかいのある演技ができた」