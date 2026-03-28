元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２８日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演し、歌手太田裕美が歌って大ヒットした「木綿のハンカチーフ」（１９７５年）の歌詞について感想を述べた。

番組冒頭、同曲が流れ、石井亮次アナウンサーが「木綿のハンカチーフ。こちらは…」と両サイドの橋下氏、長嶋一茂をみやった。橋下氏が「これは僕です」と自身のリクエストと明かした。橋下氏は「前から知ってたんです。ものすごい希望に溢れる歌だと思ってたんです」と述べた上で、「つい最近、なにかの番組で歌詞を見たら、ものすごい、どうしようもないクズ男で」と指摘した。

石井アナが「都会に行った男が…」と歌詞のストーリーの一部を口に。橋下氏は「木綿のハンカチーフの意味はそういうことだと。涙をふくハンカチーフをください。それはないでしょう」と歌詞に登場する女性の心情を思いやった。

一茂が「さわやかじゃないですね」とし、「３番目の歌詞はちょっと恐ろしいですよ」と述べ、石井アナが内容を尋ねると一茂は「ちょっと忘れました」とボケて石井アナと橋下氏はコケた。曲が流れ、３人で聴いていると、橋下氏が「いま５番ですよ」と指摘。一茂は「３番じゃねえな」と首をひねった。