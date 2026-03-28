中国のSNS・小紅書（RED）に22日、「日本の電車でベッドを運んだ」との投稿があり、反響が寄せられている。

日本在住とみられる投稿者は「日本の電車に持ち込めないものなんてまだあるのだろうか」と題し、「今日引っ越しの時に借りてきた車が小さかった。仕方なく、自分の手で幅1．2メートル（あの支柱は2メートル）のベッドを担いで西武線に18駅乗って移動することにした」と説明。一時的に解体してパーツごとにまとめたベッドフレームを、駅のホームや電車内に立てかけている写真をアップした。

そして、「駅に持ち込む前に10分くらい葛藤した。『駅に入れてもらえないんじゃないか』と心配になり、係員に確認したら許可をもらった。しかも（通りやすいよう）扉まで開けてくれた」とし、「わりとスムーズだったけど、とにかく振り返られる率が高すぎて、内向的な自分には地獄だった。通りかかった子どもには『すごい』って言われた」と報告した。 写真は小紅書より



中国のネットユーザーからは「危ないと思うんだけど」「自分が中国人って言わないでよ」「自分が気まずくなければ…（いいんじゃない？）」「黙って自分だけで恥さらしてればいい」「正直、配送してもらっても大した金額にはならないと思う」「新世代の留学生のメンタリティーはますます強くなってるな」といった声が上がった。

一方で、「係員も同意してる。なぜ過剰反応してる人がいるんだ」「マスクを装着して、ちゃんと許可をもらえば、何も問題ないよ」「サイズが規定の範囲内なら大丈夫」「黙って運べばいいんだよ。投稿するから何か言われるんだ」といったコメントや、「私は前にマットレスを（電車で）運んだことあるわ（笑）」「（本棚などを電車やバスで運んでいる写真をアップして）私はもう白い目で見られるのには慣れた」とのコメントも書き込まれている。（翻訳・編集/北田）