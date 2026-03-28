「白髪 = 隠す」は古い！？ 頑張らずにシャレる【白髪ぼかしボブ】即マネさせてぇええ！！

白髪を染めて隠すのではなく、明るい色味やハイライトでなじませるスタイルが注目されています。白髪をデザインの一部に変えることで、伸びてきても気になりにくいのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なくオシャレを楽しめそうな白髪ぼかしボブをご紹介します。

外ハネが映えるまろやかなぱっつんボブ

まろやかなくすみブラウンで仕上げた、ストレートタッチのぱっつんボブです。ほどよくカラーの入った白髪がベースとの明暗差を作り、まるでハイライトのような効果をもたらしています。ウェット感のあるスタイリング剤でほんのり外ハネに整えることで、より都会的な雰囲気に。

春らしいエアリーなレイヤーショートボブ

艶感のある明るめブラウンで全体を明るく整え、白髪をぼかしたスタイルです。トップをふんわりとエアリーに仕上げつつ、襟足をグッと絞ることでメリハリのあるシルエットを実現。春らしい軽やかなレイヤーカットがカラーの軽やかさを引き立てており、スッキリとした印象に仕上がっています。

ナチュラルな筋感のグレージュミニボブ

オレンジ味を抑えたグレージュをベースに、細めのナチュラルハイライトを施したミニボブです。透明感と柔らかさを引き出す配色によって、白髪とハイライトを自然になじませています。首元をスッキリとさせたコンパクトなフォルムが繊細な毛流れをより際立たせ、品の良さと抜け感を漂わせます。

洗練された長めの切りっぱなしボブ

ストレートタッチの切りっぱなしボブに、白髪をぼかす細めのハイライトをたっぷりと散らしています。ハイライトが白髪と自然になじむことで、根元が伸びてきても境界線が目立ちにくくなりそう。シンプルなスタイルにクシ跡のような筋感が生まれることで、洗練された佇まいに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里