「猫ひっかき病」とは？

猫ひっかき病は、バルトネラ・ヘンセラ（Bartonella henselae）という細菌が原因で起こる感染症です。この菌は主に猫の体に寄生する「ノミ」が運んできます。

ノミが菌を持った猫の血を吸い、そのノミの糞が別の猫の爪や牙に付着することで、人への感染経路ができあがります。

猫自身はこの菌を持っていても体調を崩すことがほとんどないため、一見元気そうに見える猫からでも感染する可能性があるのがこの病気の難しいところです。

飼い主が知らない間に猫の爪が汚染されているケースも多いため、外に出る猫はもちろん、完全室内飼いの猫であっても、人間が外からノミを持ち込んでしまうリスクを考慮し、正しく原因を理解しておくことが大切です。

注意すべき症状

もし感染してしまった場合、ひっかかれた傷口が数日後に赤く腫れ、ブツブツとした発疹ができることがあります。

その後、数週間ほど経ってから、傷口に近い脇の下、足の付け根、首などのリンパ節が大きく腫れ上がるのが典型的な症状です。この腫れは痛みを伴うことが多く、ひどい場合には鶏の卵ほどの大きさになることもあります。

また、全身症状として、38度以上の熱が出たり、頭痛や食欲不振、関節の痛みを感じたりすることもあります。

健康な成人であれば自然に治ることも多いですが、抵抗力の弱い子供や高齢者は、まれに脳炎や心内膜炎といった重い合併症を引き起こすこともあるため、「ただのひっかき傷」と軽く考えないようにしましょう。

感染を防ぐための「暮らしのルール」

病気を防ぐためには、猫との接し方を見直すことが重要です。まず基本となるのは、原因菌を運ぶノミの対策です。動物病院で処方される駆虫薬を定期的に使い、猫をノミから守りましょう。

次に、猫の爪をこまめに切り、万が一手が当たっても傷が深くならないように整えておくことも有効です。

また、猫の口の中にも菌がいる可能性があるため、口移しで食べ物を与えたり、顔を舐めさせたりするような過度な接触は控えてください。

特に子猫は活発で、遊びの最中に突然噛んだりひっかいたりすることが多いため、手をおもちゃにして遊ばせないなどの工夫も必要です。猫と遊んだ後は必ず手を洗う習慣をつけ、清潔な環境で触れ合いましょう。

もしひっかかれたり噛まれたりしたら

もし猫にひっかかれたり噛まれたりしてしまったときは、何よりもまず「すぐに洗う」ことが鉄則です。傷口を流水でしっかり流し、石鹸を使って細菌を洗い流してください。

たとえ小さな傷で血が出ていなくても、菌が皮膚に付着している可能性があるため、油断は禁物です。また、傷口を猫に舐められることも感染の原因になるため、すでに傷があるところは絆創膏などで保護し、猫に触れさせないように気をつけましょう。

消毒液があれば使用するのも良いですが、まずは物理的に菌を洗い流すことが最も重要です。また、自分の体調だけでなく猫の様子も観察し、ノミがいないか、ブラッシングをしながら皮膚の状態をチェックする癖をつけておくようにしましょう。

まとめ

猫ひっかき病は、正しい知識と対策があれば決して怖い病気ではありません。日頃からノミ対策や爪切りを徹底し、清潔な環境で猫と接することを心がけましょう。

もし怪我をした場合は、自分で洗って処置するだけでなく、感染症を防ぐために早めに医療機関（皮膚科や外科など）を受診しましょう。体調が悪くなった際も、すぐに対処して病院へ行けばリスクは抑えられます。愛猫と長く健康に暮らすために、今日からできる予防を始めてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)