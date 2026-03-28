気分上がるぅぅぅ♡【3COINS】雨の日が待ち遠しくなる！？「おしゃれ傘」に注目

急な雨の時に頼りになる折りたたみ傘を、カバンの中に忍ばせておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、ポップな柄や名画をあしらった新作の折りたたみ傘が登場中。遊び心を感じられるようなデザインに、思わず何本も欲しくなるかも。今回はそんな、3COINSの「おしゃれ傘」をご紹介します。

ポップな柄を配置したおしゃれな傘

落ち着きのあるモノトーンで、通勤でも気兼ねなく使えそうな「柄折りたたみ傘：55cm」のブラック。チェック、ドット、ストライプといったポップな柄が配置されており、シックなブラック、ネイビーの他に、カラフルなミックス、爽やかなブルーミックスの4色展開。各カラーによって、柄の配置が異なるところもポイントです。さりげないおしゃれさと遊び心が光り、木目調の持ち手もグッド。価格は、\1,320（税込）。

名画を鑑賞している気分が楽しめる

名画をプリントした折りたたみ傘にも注目。こちらはクロード・モネの作品「睡蓮」が傘全体にプリントされた、遊び心溢れるおしゃれなデザイン。内側から絵画を眺めながら、美術鑑賞気分でお出かけできそうです。モネの「睡蓮」の他に、ゴッホ、フェルメール、ルノワールの作品から、3種類ラインナップしていて、思わず揃えたくなるかも。価格は\1,320（税込）。公式サイトによれば、「自動開閉仕様」とのことで、使い勝手も良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino