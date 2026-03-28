桜の香りをショコラに閉じ込めた春限定3品！ メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

記事ポイント 大正元年創業の老舗が手がける薔薇のチョコレートブランドから春限定「サクラ・シリーズ」が登場桜色チョコ・リーフパイ缶・コーン型ショコラの全3種をラインナップメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売 大正元年創業の老舗が手がける薔薇のチョコレートブランドから春限定「サクラ・シリーズ」が登場桜色チョコ・リーフパイ缶・コーン型ショコラの全3種をラインナップメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売

大正元年創業のハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、春の期間限定商品「サクラ・シリーズ」が発売されます。

“花を贈る文化から生まれたチョコレート”をコンセプトに掲げるブランドが、日本の春を象徴する「桜」をテーマに3つの商品を展開しています。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ販売期間：2026年シーズン限定

サクラ・シリーズは、桜の芽吹きから満開、そしてはかなく散るまでの美しさを繊細なショコラで表現したコレクションです。

送別やお礼、季節のご挨拶など春の節目にふさわしいギフトとして、全3種がラインナップされています。

ミニローズ・サクラ（1,901円・税込）

淡くやさしい桜色のチョコレートに桜の香りをそっと忍ばせた、季節限定の一品です。

花が静かに咲く瞬間のような繊細で控えめな味わいに仕立てられています。

満開の桜を思わせるピンクのグラデーションと薔薇の造形が特徴で、一粒一粒に”花を贈る文化”の美意識が込められています。

気負わず贈れるコンパクトなサイズ感も魅力となっています。

サクラ缶（1,620円・税込）

バターの香り豊かなリーフパイに、ダークチョコレート・抹茶チョコレート・桜風味チョコレートをそれぞれコーティングした詰め合わせです。

桜風味のチョコレートにはほのかな塩味が加えられており、甘さに輪郭を持たせた春らしい軽やかな余韻が楽しめます。

プレーン・ダーク・抹茶・桜の4種を食べ比べできるアソートとなっています。

澄み渡る春の空色を基調とした缶デザインで、花見の手土産や春のご挨拶にも最適です。

コーン・フルーリ・サクラ（1,663円・税込）

花束のように想いを伝えるチョコレート「コーン・フルーリ」の春限定フレーバーです。

サクラの花を模したチョコレートを軽やかなコーンにのせた構成で、口に運ぶとサクッとした食感とともに桜の香りがふんわりと立ち上がります。

チョコレートのやさしい甘さとコーンの軽快さが重なり、後味には春の移ろいを思わせる穏やかな余韻が残ります。

“花を贈る文化”をチョコレートで表現するブランドのコンセプトを、食べる体験として最もストレートに伝える一品です。

卒業・入学、送別やお花見など春ならではのシーンに寄り添えるギフトとなっています。

桜色のショコラや桜風味のリーフパイなど、見た目にも味にも春の華やぎが詰まったシリーズです。

1,620円から1,901円と手に取りやすい価格帯で、ちょっとした贈り物にも選びやすいラインナップが揃っています。

言葉にしきれない想いを”かたち”にして届けられる、春の節目にふさわしいコレクションです。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクラ・シリーズはどこで購入できますか？

A. メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて購入できます。2026年シーズン限定の販売です。

Q. サクラ・シリーズの価格帯はいくらですか？

A. サクラ缶が1,620円（税込）、コーン・フルーリ・サクラが1,663円（税込）、ミニローズ・サクラが1,901円（税込）の全3種です。

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