たまごっち30周年をぷちきゅあがお祝い！ プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」
記事ポイントプリキュアスピンオフ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年のコラボ商品30以上のぷちきゅあをお世話でき、ミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中
プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっち」のコラボ商品が登場です。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」の予約を受け付けています。
プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」
商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー価格：各5,500円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月19日（木）18時30分〜2026年5月14日（木）23時予定商品お届け：2026年10月予定対象年齢：15才以上セット内容：Tamagotchi nano colorful本体×1、充電ケーブル×1販売ルート：プレミアムバンダイ発売元：バンダイ
2025年に配信がスタートし2年目を迎えるスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、誕生から30周年を迎える「たまごっち」がコラボレーションしています。
ぷちきゅあが集合してたまごっちのアニバーサリーをお祝いする、特別なたまごっちです。
カラーはぷちきゅあをイメージした「きゅあ〜 なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜 なぱすてるいえろー」の2色展開となっています。
30以上のぷちきゅあをお世話できる充実の内容
お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上です。
ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげられるほか、アニメをイメージしたミニゲームでも遊べます。
お世話をしないとぷちきゅあマシンの”きゅあ〜 “が下がってしまうなど、ぷちきゅあらしいシーンも盛り込まれています。
さらに、たまごっちたちも遊びにやってきます。
「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」など、ぷちきゅあと一緒に遊べるミニゲームも搭載されています。
Tamagotchi nano colorfulとは
数々の人気キャラクターとのコラボレーション商品を展開してきた「Tamagotchi nano」シリーズに、カラー液晶・充電式の「Tamagotchi nano colorful」が加わっています。
全長約4cmの手のひらサイズで、キャラクターをより美しく、かわいく表現できるようになっています。
充電機能によって、より長く遊べるのも特徴です。
ぷちきゅあの世界観そのままに、きゅあ〜 な気分でお世話を楽しめます。
30以上のキャラクターとミニゲームで、何度でも遊びたくなる充実の内容となっています。
カラー液晶と充電式を採用した手のひらサイズのたまごっちで、いつでもどこでもぷちきゅあと一緒に過ごせるのが魅力です。
プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち」の紹介でした。
よくある質問
Q. ぷちきゅあっちの価格はいくらですか？
A. 各5,500円（税込）です。
送料・手数料は別途かかります。
Q. 商品はいつ届きますか？
A. 2026年10月のお届け予定です。
予約期間は2026年5月14日（木）23時までとなっています。
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