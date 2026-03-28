たまごっち30周年をぷちきゅあがお祝い！ プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」

記事ポイント プリキュアスピンオフ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年のコラボ商品30以上のぷちきゅあをお世話でき、ミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中 プリキュアスピンオフ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年のコラボ商品30以上のぷちきゅあをお世話でき、ミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中

プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっち」のコラボ商品が登場です。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」の予約を受け付けています。

プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー」

商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー価格：各5,500円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月19日（木）18時30分〜2026年5月14日（木）23時予定商品お届け：2026年10月予定対象年齢：15才以上セット内容：Tamagotchi nano colorful本体×1、充電ケーブル×1販売ルート：プレミアムバンダイ発売元：バンダイ

2025年に配信がスタートし2年目を迎えるスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、誕生から30周年を迎える「たまごっち」がコラボレーションしています。

ぷちきゅあが集合してたまごっちのアニバーサリーをお祝いする、特別なたまごっちです。

カラーはぷちきゅあをイメージした「きゅあ〜 なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜 なぱすてるいえろー」の2色展開となっています。

30以上のぷちきゅあをお世話できる充実の内容

お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上です。

ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげられるほか、アニメをイメージしたミニゲームでも遊べます。

お世話をしないとぷちきゅあマシンの”きゅあ〜 “が下がってしまうなど、ぷちきゅあらしいシーンも盛り込まれています。

さらに、たまごっちたちも遊びにやってきます。

「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」など、ぷちきゅあと一緒に遊べるミニゲームも搭載されています。

Tamagotchi nano colorfulとは

数々の人気キャラクターとのコラボレーション商品を展開してきた「Tamagotchi nano」シリーズに、カラー液晶・充電式の「Tamagotchi nano colorful」が加わっています。

全長約4cmの手のひらサイズで、キャラクターをより美しく、かわいく表現できるようになっています。

充電機能によって、より長く遊べるのも特徴です。

ぷちきゅあの世界観そのままに、きゅあ〜 な気分でお世話を楽しめます。

30以上のキャラクターとミニゲームで、何度でも遊びたくなる充実の内容となっています。

カラー液晶と充電式を採用した手のひらサイズのたまごっちで、いつでもどこでもぷちきゅあと一緒に過ごせるのが魅力です。

プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち」の紹介でした。

よくある質問

Q. ぷちきゅあっちの価格はいくらですか？

A. 各5,500円（税込）です。

送料・手数料は別途かかります。

Q. 商品はいつ届きますか？

A. 2026年10月のお届け予定です。

予約期間は2026年5月14日（木）23時までとなっています。

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