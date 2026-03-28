在庫リスクゼロでブランドが育つ！ アソビナ「DELIGRAPHICS」

記事ポイント 受注生産型で在庫リスクなしのオリジナルグッズ製作プラットフォーム製造・発送は運営側が対応し、出店者は企画と発信に集中できる仕組みコンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制 受注生産型で在庫リスクなしのオリジナルグッズ製作プラットフォーム製造・発送は運営側が対応し、出店者は企画と発信に集中できる仕組みコンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制

アソビナが運営するECプラットフォーム「DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）」が、出店パートナーの募集を本格的に強化しています。

イラストレーターやデザイナーなどのクリエイターに加え、オリジナルグッズを展開したいカフェやショップ、ブランド運営者まで、幅広い事業者に新たな販売機会を提供するプラットフォームです。

アソビナ「DELIGRAPHICS」

運営：株式会社アソビナサービス名：DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）コンセプト：「”着る”ことで始まる物語」対象：クリエイター、カフェ・ショップオーナー、ブランド運営者など販売モデル：受注生産型

DELIGRAPHICSは、「”着る”ことで始まる物語」をコンセプトに、オリジナルグラフィックをTシャツやバッグなどのアパレルアイテムとして展開できるプラットフォームです。

受注生産型モデルを採用しており、在庫リスクを抑えながら販売できます。

製造や発送のオペレーションは運営側が担うため、出店者は企画や発信に集中できる仕組みとなっています。

在庫リスクゼロでグッズ展開

近年、SNSを活用して世界観を発信するカフェやライフスタイルショップが増えています。

一方で「オリジナルグッズを作りたいが在庫が不安」「物販まで手が回らない」といった課題を抱える事業者も少なくありません。

DELIGRAPHICSでは、店舗ロゴやオリジナルキャラクター、キービジュアルなどを活かしたグッズ展開をサポートしています。

ブランドの世界観を”着られる形”で拡張し、リアル店舗のファンコミュニティをオンライン販売へつなげる導線づくりにも対応しています。

ブランド育成とコラボコンテンツ

運営元のアソビナは、数多くのアパレル製造を手がけてきた実績を持っていました。

そのノウハウを活かし、商品製作だけでなくコンセプト設計やターゲット設定、世界観づくりなど、ブランディングの段階から伴走するサポートを提供しています。

単発のグッズ販売ではなく、継続的に支持されるブランド構築を支援する点が特徴です。

さらに今後は、出店者にフォーカスしたコラボレーション記事や特集コンテンツも強化されます。

作品や店舗に込めた想い、誕生の背景、オーナーやクリエイターのストーリーを深掘りし、共感を軸としたファンとのつながりを育てる発信が展開されていきます。

アート、ストリート、キャラクター、ロゴデザイン、ショップブランドなど、ジャンルを問わず多様な表現を歓迎しています。

現在、出店希望パートナーのエントリーを公式サイトにて受付中です。

受注生産型のため初期費用や在庫リスクを気にせず、自分の表現をグッズとして届けられます。

製造・発送を運営に任せられるので、クリエイティブな活動に時間を使える環境が整っています。

ブランディングの伴走支援により、単なるグッズ販売にとどまらない長期的なブランド成長が見込めます。

DELIGRAPHICSの紹介でした。

よくある質問

Q. DELIGRAPHICSではどのようなグッズが作れますか？

A. オリジナルグラフィックを活かしたTシャツやバッグなどのアパレルアイテムを展開できます。

Q. 在庫を持つ必要はありますか？

A. 受注生産型モデルを採用しているため、在庫を持つ必要はありません。

製造や発送のオペレーションも運営側が対応します。

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