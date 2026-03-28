◇米女子ゴルフツアー フォード選手権第2日（2026年3月27日 アリゾナ州 ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、トップと5打差の6位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が66で回り通算13アンダーで3位に浮上した。首位のネリー・コルダ（27＝米国）と3打差の好位置で決勝ラウンドに進んだ。

34位で出た岩井千怜（23＝Honda）は65、22位で出た古江彩佳（25＝富士通）は66で回り、ともに11アンダーで8位に上がった。

68で回った馬場咲希（20＝サントリー）、69で回った吉田優利（25＝エプソン）はともに8アンダーで23位となった。

69の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、71の岩井明愛（23＝Honda）は7アンダーで35位。桜井心那（22＝王子ホールディングス）、竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）はともに72で回り6アンダーで50位。日本勢は9人が決勝ラウンドに進んだ。

西村優菜（25＝スターツ）と山下美夢有（24＝花王）は4アンダーの77位。西郷真央（24＝島津製作所）と笹生優花（24＝アース製薬）は1アンダーの111位。渋野日向子（27＝サントリー）は2オーバーの132位、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は7オーバーの144位で予選落ちした。