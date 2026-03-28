滝沢眞規子、“家事分担100対0”の昭和パパを一刀両断「マイナス50点！」 洗濯や片付けを1人で…番組で矯正プログラムを決行
モデルの滝沢眞規子、タレントの近藤千尋、峯岸みなみがMCを務めるABEMA『秘密のママ園2』（後9：00）が29日に放送される。
【写真】「肩の手に優しさが出てますね」滝沢眞規子＆“ほぼ家族”な元TOKIOメンバーの２ショット
29日放送の気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、15歳で出産し、現在は助産師を目指して奮闘する学生シングルマザーに密着。妊娠発覚時に相手の家族から言われた衝撃的な言葉など、次々と明らかになる壮絶な過去。数々の困難を乗り越え、母として、そして夢を追う一人の女性として力強く生きる彼女の人生に迫る。
さらに特別企画「堕落のパパ園」も放送。家事や育児を妻に任せきりで、自分はずっとスマホをいじっているという“家事分担100対0”の昭和パパの日常に密着。妻の苦労をよそに自分中心で動くパパの堕落っぷりに、スタジオのMC陣からは「絶対イヤ！」と悲鳴が上がり、滝沢も思わず「マイナス50点！」と一刀両断。
番組ではそんなパパに対し、洗濯や片付けを1人で任せる矯正プログラムを決行。果たして、堕落パパは心を入れ替えることができるのか。
【写真】「肩の手に優しさが出てますね」滝沢眞規子＆“ほぼ家族”な元TOKIOメンバーの２ショット
29日放送の気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、15歳で出産し、現在は助産師を目指して奮闘する学生シングルマザーに密着。妊娠発覚時に相手の家族から言われた衝撃的な言葉など、次々と明らかになる壮絶な過去。数々の困難を乗り越え、母として、そして夢を追う一人の女性として力強く生きる彼女の人生に迫る。
番組ではそんなパパに対し、洗濯や片付けを1人で任せる矯正プログラムを決行。果たして、堕落パパは心を入れ替えることができるのか。