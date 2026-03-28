元フジテレビアナウンサーでフリーキャスターの永島優美（34）が、ニッポン放送新番組「賢者の食卓ダブルサポート presents 永島優美 美味しい寄り道」（3月31日スタート、火曜午後9時半）のパーソナリティーを務めることが決まり28日、同局から発表された。自身初の冠ラジオレギュラー番組となる。

永島アナはフジテレビ在籍時に「めざましテレビ」「めざまし8」など朝の情報番組のメインキャスターを務め、昨年3月末に退社。フリーに転身し、多方面で活躍している。

番組のテーマは「食」。果物インストラクターなど大好きなフルーツに関する資格も持っている永島キャスターが、さまざまなジャンルで活躍する人をゲストに迎え、食を切り口に生き方のこだわりや日々の習慣を深堀りしていく。また、リスナーから「勝負グルメ」「家庭の味」「旅先の味」「お弁当の思い出」など、食やグルメに関するエピソードも募集する。

永島アナは「明日のごはんが待ち遠しくなる、そんな時間をぜひ皆さんと過ごせたら」などとコメントしている。

▽永島優美アナコメント

このたび、食に関する新たな番組を担当させていただくことになり、とても楽しみです。

私自身、おいしいものが大好きで、一言で「食」とは言っても、料理を食べた街やお店、その瞬間のさまざまな出逢いがあり、とても奥深い世界だと思っております。

ゲストの皆さんの物語をひもとくことで、新たな一面や人生、さらには「ラジオだから話せる本音」など、聴いてくださる皆さまの新たな発見につながれるよう、精いっぱいお伝えしてまいります。

私もラジオが大好きで、移動中や家事の合間によく聴いています。

まるで同じ空間にいるような臨場感や、ラジオならではの距離の近さで、明日のごはんが待ち遠しくなる、そんな時間をぜひ皆さんと過ごせたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします！