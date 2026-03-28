AKB48奥本カイリ（19）が、5月16、17日に大阪南港・ATCホールで開催される「SOUND MESSE in OSAKA 2026」にギタリストとして出演する。

同イベントは、国内外から1万本を超えるギター・ベース・ウクレレが集結するギター系楽器に特化したコンシュマー向けの展示イベント。奥本は「いちギタリスト」としてゲスト出演し、17日午後3時から、サウンドメッセ内「ホワイエステージ」で30分間の単独のステージ「AKB48 奥本カイリ人生初！アコギ弾き語りライブ」を行う。

24年3月に19期生としてグループに加入してから単独でのイベント出演は初、ギタリストとしての出演も初。ギターだけでなく、ピアノやドラムも演奏するなど音楽全般を愛し、楽器演奏はほぼ独学で習得したという。ジャンルでは特にメタルが好きで、メタルに特化したラジオ番組にゲスト出演した際には、パーソナリティーやリスナーをも唸らせるメタルの知識とその愛を披露し、メタル界隈をざわつかせた。

奥本は「すでに緊張しています。なぜなら、今回のサウンドメッセでのステージが、実は…人生で初めての人前で弾き語りライブとなるからです！ いつか挑戦してみたいと思い描いていたギター弾き語りライブの夢を、まさか、ギターや音楽を愛するみなさんが集まる空間で実現できるなんて幸せすぎです。技術的にはまだまだかもしれません。それでも！ だからこそ！ ギターへの愛と音楽が大好きな気持ちを演奏に込めて披露します！」と意気込みを語った。