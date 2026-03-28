俳優の西垣匠が２８日、都内で「西垣匠 ＣＡＬＥＮＤＡＲ ２０２６‐２０２７」（小学館刊、税込み３５２０円）発売記念取材会に登場した。

人気雑誌「ＣａｎＣａｍ」とタッグを組み「ファッション」をテーマに撮り下ろした今作。飾らないカジュアルな姿からおしゃれでかっこいい姿、彼氏感たっぷりな姿など、さまざまな表情に出会える卓上カレンダーとなっている。

同カレンダーには毎月異なる音声メッセージが聞けるバーコード付き。「その季節にあったものだったり、皆さんの背中を後押しするようなもの。いつ聞いていただいてもいいですし、カレンダーと一緒に頑張ろうって気持ちになってくれたらうれしい」と願いを込めた。

俳優活動を始めて５年が経過した西垣。「あっという間なんですけれど、振り返ると濃かったなと思います。うまくいったことだけじゃないですし、今、過去の作品を見たりすると、恥ずかしくて見れないぐらいダメだなと思うこともある。でも、それは成長の実感」と充実した表情で語った。

岡田将生をロールモデルにしていると話す西垣。３０代を迎えるにあたって「ドラマ、映画、舞台、どのジャンルでも活躍できる人になりたい」と意気込み、「同じ芝居でも表現の仕方だったり使う神経が違う。どこでも輝ける人はかっこいいなと思うので、そういう俳優になれるように頑張りたい」と力強く語った。