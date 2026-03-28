歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。4月からTBSで始まる新番組について言及した。

29日にはTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の最終回が控えている。一方で、和田はお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）とのコンビで、散歩新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）を4月7日からスタートさせる。

和田は既に2本の収録を終えたことを明かした上で「面白かったですよ。私の膝とか股関節のこととか考えてて、プロデューサーが半径300メートル以内（でロケを敢行）。観光名所じゃなくて、隠れた名店とかね」と語った。

同番組は2人がスタジオを飛び出し、東京の名所周辺を散歩しながら“隠れた名店”を探し出す街ブラバラエティー番組だという。

和田はラジオ生放送冒頭で異変があった。和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」と、かすれ声で切り出した。進行の垣花正から「声の調子がよくない。声以外はめちゃくちゃ元気なんですよね」と明かされ、和田は「申し訳ございません」とわびた。続けて「ごめんなさいね、こういう声が出るようになったのも…昨日よりは出てるんです。昨日はおとといよりも出てるんです」と説明。全く声が出なくなったのが26日だという。