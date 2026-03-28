アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて28日で1か月を迎えます。アメリカのトランプ大統領は27日、作戦は「予定より2週間早く進んでいる」と訴えました。

トランプ大統領

「現在イランと交渉中だ。何かできれば良いが、イランは（海峡を）開放しないといけない。トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない」

トランプ大統領は27日、ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼び、「開放しなければならない」と訴えました。その上でイランへの軍事作戦は成果をあげていると繰り返し誇示し、作戦は「予定より2週間早く進んでいる」と訴えました。

またルビオ国務長官は27日、軍事作戦は「数か月ではなく数週間で終わる」との見通しを示した上で、「地上部隊を一切投入せずに目標を達成できる」と述べました。

イランとの協議を担当するウィトコフ中東担当特使は、「今週中に協議が行われるだろう」との見通しを示しています。

しかしイランの高官は27日、ロイター通信に、アメリカがイランへの攻撃を行いながら協議を呼びかけるのは「容認できない」と述べました。27日にも産業施設や核関連施設への攻撃があったとし、アメリカの提案に応じるかどうか、判断できないと話しています。