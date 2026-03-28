『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』今秋放送 PV公開で追加キャストに和泉風花、安齋由香里
テレビアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年秋に放送されることが決定した。あわせて追加キャストも解禁され、中野弥生役を和泉風花、西浦ありさ役を安齋由香里が担当。さらに、第1弾キービジュアル、第1弾PVも公開された。
【動画】公開された『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』PV
第1弾キービジュアルでは、上段にてつりょー会の4人が配置され、下段には松浦鉄道レトロン号とともに西浦ありさの姿が描かれている。鉄道むすめに会いに向かうてつりょー会のメンバーたちの様子が印象的に表現されており、物語の始まりを予感させるビジュアルに仕上がっている。
また、第1弾PVでは、新規映像とともにキャラクターたちのセリフが随所に使用され、作品の空気感やキャラクターをより感じ取ることができる内容となっている。さらに、てつりょー会の4人が実際に鉄道に乗り、日本各地を旅する様子も描かれており、本作ならではの魅力が随所に盛り込まれている点も注目となっている。
本作は鉄道旅行同好会(通称：てつりょー会)に所属する佐多みさき、折原こだま、矢神うしお、春立うさの4人の「乗り鉄」女子大学生が、『鉄道むすめ』たちが働く世界で旅をしていく、新感覚「ゆる旅」アニメとなる。
【動画】公開された『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』PV
第1弾キービジュアルでは、上段にてつりょー会の4人が配置され、下段には松浦鉄道レトロン号とともに西浦ありさの姿が描かれている。鉄道むすめに会いに向かうてつりょー会のメンバーたちの様子が印象的に表現されており、物語の始まりを予感させるビジュアルに仕上がっている。
本作は鉄道旅行同好会(通称：てつりょー会)に所属する佐多みさき、折原こだま、矢神うしお、春立うさの4人の「乗り鉄」女子大学生が、『鉄道むすめ』たちが働く世界で旅をしていく、新感覚「ゆる旅」アニメとなる。
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