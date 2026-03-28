「ブルージェイズ３−２アスレチックス」（２７日、トロント）

昨季のア・リーグ王者のブルージェイズが開幕戦をサヨナラ勝利で飾った。「７番・三塁」でメジャーデビューを果たした岡本和真内野手は、五回に逆転の起点となる四球をもぎ取り、九回にはサヨナラの起点となる右前打を放った。試合後にはまさかのハプニングも発生した。

ウォーターシャワーで祝福された後、ＮＨＫＢＳのインタビューに登場した岡本。ファンの歓声を聞きながら「すごいすね」と言い、「開幕戦で…」と話し始めると後ろからゲレーロがウォータークーラーのスポーツドリンクを氷ごとぶちまけた。

スタンドのファンも大爆笑のワンシーンで、岡本も冷たさからかすぐに身を縮めた。中継カメラもまさかの水浸しとなり、スタッフが慌ててカメラのレンズをふくシーンもあった。岡本は思わず苦笑いを浮かべ「いいチームに来たんだなと思いました」と語った。「本当にいい勝ち方だと思いますし、僕自身はコツコツと頑張りたい」と力を込め、「ジャイアンツも開幕戦勝ちましたし、僕たちも勝てた。頑張りたいなと思います」と話した。

この日は第１打席で三振に倒れたが、第２打席は粘って粘って四球をもぎ取り、ヒメネスの逆転２点三塁打で初得点を記録した。七回の第３打席で見逃せばボール球となるスイーパーを捉えて左前へメジャー初安打。そして九回にサヨナラへつながる右前打。守備でも好プレーを見せるなど、大きな１勝を呼び込んだ。