レアな2ショットに「めちゃ似合ってる」との声も

シンガーソングライターで、音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルとしても活躍する幾田りらさんが、2026年2月12日に更新した自身のインスタグラムに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

投稿では、ニューヨークで行われたファッションブランド「COACH（コーチ）」のショーに参加した際の様子を紹介しており、複数の写真のなかには車内で撮影されたショットも含まれていました。

【画像】超カッコいい！ これが「YOASOBI」幾田りらと「高級SUV」の2ショットです！ 画像で見る！

幾田さんは2025年9月からCOACHのグローバルアンバサダーを務めており、今回その活動の一環として、2026年2月11日（現地時間）にニューヨークで開催された「2026年秋コレクション」に出席。

ハッシュタグに「#CoachFall26」と添えて、自身のインスタグラムでショーに参加した際の姿を公開しています。

投稿では、明るい赤髪に黒のレザージャケット、ニューヨークの街並みをモチーフにした遊び心あるワンピースを着用したコーディネートを披露しました。

そのなかには、高級なクルマのなかで撮影されたショットも含まれており、黒を基調とした内装のつくりから、キャデラックのフルサイズSUV「エスカレード」の現行モデルとみられる車両に乗って移動していたことがうかがえます。

エスカレードはアメリカの高級車ブランド「キャデラック」が販売する大型SUVで、1999年に初代が登場して以来、同社を代表するモデルとして知られています。

現在は2020年に発表された第5世代が販売され、2025年5月には日本国内でも大幅なマイナーチェンジが発表されました。

全長5400mm×全幅2065mm×全高1930mmと圧倒的なサイズを持ち、3列シートの広い室内空間を備えています。

エスクテリアは大型グリルと垂直基調のLEDライトを組み合わせた存在感のあるデザインで、ワイドなプロポーションが際立ちます。

インテリアにはダッシュボード全体を横断する湾曲型55インチディスプレイを採用し、メーターからセンターパネルまでが一体化したレイアウトを採用。

さらに、AKG製プレミアムサウンドシステムやパノラミックサンルーフ、シートヒーター＆ベンチレーションなどの快適装備も充実しています。

パワートレインには6.2リッターV型8気筒エンジンを搭載し、最高出力416PSを発揮。全長5mを超える大型ボディをものともしない力強い走りを実現しています。

日本国内での新車価格（消費税込）は、1890万円から1955万円です。

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移動中の車内ショットに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられていました。

なかでも「セレブ感スゴい」「可愛すぎ」「ネイルもいいね」「最高です」「髪色もイイ」などと、高級ブランドをサラッと着こなす幾田さんの姿を絶賛する声の多さでした。

また「りらちゃんがどんどん世界に知れ渡っていく」など、世界的アーティストとして成長を続ける幾田さんに対し、感慨深く語るコメントも印象的でした。