歌手の堀ちえみが、交通事故に巻き込まれたことを明かした。

【映像】事故当日の堀の様子

2026年3月27日、ブログで「本日の出掛けるスタイルです!」と、午前中に歯科医院に行く予定があった堀は、いつものように笑顔でコーディネートを紹介していた。

堀ちえみ、交通事故に巻き込まれたことを報告

しかし、次の投稿では「歯科医院に向かう途中、乗っていたタクシーが事故を起こしてしまいました。交差点で右折し終わり直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ。タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ…なので大きな事故にはならなかったんだと思う。タクシーの運転手さんが、救急車を呼びます！と言ってくださいましたが、その必要はないので大丈夫です！とお断りして。会社に連絡を取り、後から何か出てきたら必ずご連絡ください！とのことでした」と事故に巻き込まれてしまったことを報告した。

また、「私は今のところ全然無傷だし、大丈夫です。後部座席に乗った際のシートベルトの大切さ。後部座席だと義務付けられていても、一般道では忘れがちだとよく聞きます。私はタクシーに乗る機会が多く、後部座席でもシートベルトを付けることは当たり前になっていました。今回はこのシートベルトのおかげで、あんなに強い急ブレーキでもけがひとつなかったのかも知れない…とつくづくそう思っております」と自身の無事を伝え、シートベルトを着用する重要性を呼びかけた。

この投稿にファンからは「少しでもあやしい症状が出たら早めの通院したほうがいいですよ」「今は大丈夫だけど後で痛みがあったりするから気をつけて」など、堀を心配する声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）