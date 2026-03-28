AP通信がMLBの自動ボール・ストライク判定システム（ABS）が開幕最初の12試合で成功率61.3％（31回中19回成功）を記録したと報じている。

ABSはホークアイ技術を用い、12台のカメラで投球がストライクゾーンを通過したかどうかを、最大でも6分の1インチ（約4ミリ）の誤差で測定できる。

レッズのテリー・フランコナ監督にとっては、良くなかった。4回、自軍の攻撃のフルカウントからの四球が三振に覆り、9回にはリリーフ投手が奪ったはずの三振が四球に変更された。「投手は“イニングが終わった”と思っても、実は終わっていないという感覚に慣れる必要がある。まるでマウンドを降りてきた投手に『よくやった、もう一人いけるか？』と言うようなものだ。だから常に集中していなければならない」と言う。

一方対戦相手のレッドソックスのアレックス・コーラ監督は、チームが3回中2回チャレンジに成功したことに満足していた。ただし、ある場面では打者がチャレンジしなかったことを惜しんだ。5回、2死一・二塁で打席に立ったトレバー・ストーリーは、アンドリュー・アボットの速球を見逃し三振に倒れたが、ボールに見える球だった。「高めに外れているように見えた。あそこでチャレンジすれば試合の流れが変わる可能性があった」。

パイレーツのオニール・クルーズは、メッツ戦で四球が三振に覆った最初の打者となった。捕手のフランシスコ・アルバレスがチャレンジし、内角をかすめていることが確認された。フィリーズの救援投手ザック・ポップは、レンジャーズ戦の8回にチーム初のチャレンジを失敗。ブランドン・ニモへの四球判定に異議を唱えたが、判定は覆らなかった。

それでもロブ・トムソン監督はその判断を支持した。「問題ない。ほんのわずか（約0.1インチ/2.5ミリ）外れていただけだ。終盤の重要な打席でリードしている場面では、守備側としてチャレンジを使う価値がある」と振り返っている。