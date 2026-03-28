岡本姫奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/28】乃木坂46の岡本姫奈が3月26日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】22歳乃木坂「スタイルの良さが光ってる」美脚際立つライブ衣装

◆岡本姫奈、美脚輝くワンピース姿披露


岡本は「41枚目シングルアンダーライブ ありがとうございました！」と、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたライブについて報告。「思い出いっぱい！！！」とつづり、複数枚のオフショットを投稿した。白地に黒の刺繍が施された華やかなワンピース姿で、ふんわりとしたスカートの裾からは美しい脚がのぞいている。

◆岡本姫奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが光ってる」「ライブお疲れ様でした」「可憐すぎる」「最高に輝いてる」「お姫様みたいで可愛い」「美脚に目が釘付け」「表情も衣装もすべてが完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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