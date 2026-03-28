ヒロシ、愛車バイクを“レトロポップ”に大変身「世界一カッコイイハーレー」「メッチャ目立ちますね〜」
お笑い芸人のヒロシ（54）が26日、自身のインスタグラムを更新。「俺色に染めてやったぜ!!」と書き出し、ビビッドなターコイズブルー&ホワイトにカスタマイズした愛車のバイクを公開した。
【写真】「ハーレーがまたカッコ良く」“レトロポップ”に大変身したヒロシの愛車バイク
ヒロシは「完全に俺色に染めてやったぜ!!春が楽しみじゃ！塗装は千葉のスプレーマンさん」とつづり、黒く塗られたクールなボディに、前後の泥除けと燃料タンク部分をターコイズブルー＆ホワイトカラーでそろえた車体を披露。クールなボディにビビッドカラーが目を引く、トキメキが詰まったバイクとなっている。
コメント欄には「カッコイイ色」「ハーレーがまたカッコ良くなりましたね」「走ってたら…メッチャ目立ちますね〜」「世界一カッコイイハーレーですね」「ガラッと変わりましたね」「レトロポップな可愛いカラーにしちゃってとても意外でキュンキュンバキュンです」などと、変身したバイクに反響が集まっていた。
【写真】「ハーレーがまたカッコ良く」“レトロポップ”に大変身したヒロシの愛車バイク
ヒロシは「完全に俺色に染めてやったぜ!!春が楽しみじゃ！塗装は千葉のスプレーマンさん」とつづり、黒く塗られたクールなボディに、前後の泥除けと燃料タンク部分をターコイズブルー＆ホワイトカラーでそろえた車体を披露。クールなボディにビビッドカラーが目を引く、トキメキが詰まったバイクとなっている。
コメント欄には「カッコイイ色」「ハーレーがまたカッコ良くなりましたね」「走ってたら…メッチャ目立ちますね〜」「世界一カッコイイハーレーですね」「ガラッと変わりましたね」「レトロポップな可愛いカラーにしちゃってとても意外でキュンキュンバキュンです」などと、変身したバイクに反響が集まっていた。