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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新

アナ回覧板

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1年間、ひよこ日記を書いてきましたが、ついにラストです。

おは朝をはじめ、テレビニュースやラジオニュース、ナレーション、ロケ、インタビュー、司会、アルプスリポート、読み聞かせ、震災研修など、たくさんの経験をしました。

うまくいかず立ち止まった日もあり、自分の未熟さに向き合う難しさを何度も感じました。

それでも、先輩方やスタッフのみなさん、ロケ先で出会った街のみなさんのあたたかさ、いただいた言葉が大きな支えとなり、何よりも励みになりました。

小学生のころからの夢だったアナウンサーとしての1年は、嬉しさと難しさを実感する日々でした。

2年目は、学んだことを形にして、明るく楽しく元気よく、みなさんに寄り添える伝え手でありたいです！

引き続きよろしくお願いします！

新貝まゆ