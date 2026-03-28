新貝まゆアナ 最後のひよこ日記 （ABCテレビ）
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うまくいかず立ち止まった日もあり、自分の未熟さに向き合う難しさを何度も感じました。
小学生のころからの夢だったアナウンサーとしての1年は、嬉しさと難しさを実感する日々でした。
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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
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1年間、ひよこ日記を書いてきましたが、ついにラストです。
おは朝をはじめ、テレビニュースやラジオニュース、ナレーション、ロケ、インタビュー、司会、アルプスリポート、読み聞かせ、震災研修など、たくさんの経験をしました。
うまくいかず立ち止まった日もあり、自分の未熟さに向き合う難しさを何度も感じました。
それでも、先輩方やスタッフのみなさん、ロケ先で出会った街のみなさんのあたたかさ、いただいた言葉が大きな支えとなり、何よりも励みになりました。
小学生のころからの夢だったアナウンサーとしての1年は、嬉しさと難しさを実感する日々でした。
2年目は、学んだことを形にして、明るく楽しく元気よく、みなさんに寄り添える伝え手でありたいです！
引き続きよろしくお願いします！
新貝まゆ