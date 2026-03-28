元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集ショットを投稿した。

「4月2日発売『＃上西怜コスプレ写真集』電子版の配信が決定しました！！ 電子版表紙はチャイナガールです あっという間に発売まで一週間を切りました」と報告。胸の谷間からおなかまでが大胆に露出された衝撃的デザインの赤いチャイナドレス姿をアップした。さらに、ピンクのドット柄ランジェリー姿でゲームなどを行うショットなども公開し「発売記念イベントだったり、全身タペストリー付き写真集、電子版 盛りだくさんですハート 詳しくは「コスプレ写真集・4／2」のハイライトにまとめてます たくさんの方の手に届きますように オフショットも少しずつ載せていきます」とつづった。

ファンやフォロワーからも「これはすごい」「破裂寸前」「はちきれそう」「むちゃくちゃ可愛いわぁ」「お美しいです」「最上級にお似合い」「セクシー過ぎだよ」「胸元に目がいっちゃう」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。