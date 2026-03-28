安さと美味しさで1日500個以上販売。名古屋市北区にある、連日行列ができる大人気の弁当店に密着しました。人気の秘密とは…。

【写真を見る】1日500個以上売れる!? 全品420円の激安手作り弁当店｢とうちゃん弁当｣ 毎日食べても飽きない人気の秘密とは？

（客）

「この安さでこれだけ美味しいものはない」

「毎日来ています。無くてはならないお店」

毎日買いに来る人が続出する手作り弁当は、全品420円！？1日500個以上販売します。



（店主 柳さん）

「最初の頃は毎日弁当が余っていた。現在の4分の1しか売れなかった」





全品480円の大人気弁当店「とうちゃん弁当」

売り上げ個数を4倍にまで上げた、店主の努力と秘策とは？

名鉄大曽根駅から徒歩4分の場所に、連日行列のお弁当店「とうちゃん弁当」があります。



多くのお弁当が並ぶ店内。一番人気の唐揚げ弁当や、ボリューム満点のそぼろ弁当など、どのお弁当も全て420円。

（客）

Q.いくつ買われたんですか？

「7つ、家で食べる。4人だけど、1人で2つ3つ食べる人もいる」

Q.なんでこんなに買っている？

「安いでだわ」



お値打ち弁当は、大量買いも当たり前。さらに…



（客）

「毎日来ている」

Q.お弁当2個買われていましたが

「昼と夜。飽きない、美味しいもん」

おかずは全て店主の手作り！？

毎日買いにきても飽きない秘密を探るため、午前3時30分、開店準備からカメラが潜入。お米の準備に始まり、大量の副菜などを調理していきます。

（柳さん）

Q.すごい量ですね

「午前中に作るお弁当の副菜。おかずは全部僕が作る。人に任せられない。今から揚げていく」



なんと500食以上のお弁当のおかずは、全て店主が調理。

「いつも同じ味の弁当を提供したい」そんな思いで、開店の朝7時に向けて猛スピードでおかずを作る柳さん。作り上げられていくおかずは、「唐揚げ」「ゴーヤチャンプルー」「カレー」まで。

48種類のお弁当を提供

一体、何種類あるのか？



（柳さん）「全部で48種類」

現在、お弁当の種類はなんと48種類。これだけの種類のお弁当を、ただ無闇に作っている訳ではありません。



それぞれのお弁当は、培ってきたデータを基に個数を調整。ロスをなくす工夫で、お値打ちに48種類のお弁当を提供。

今でこそ大人気のお弁当店ですが、その道のりは決して楽なものではありませんでした。



（柳さん）

Q.大変な時はあった？

「最初の頃なんて、毎日お弁当が余っていた。いっぱい余った時は、近所の人に配ったりとか。2、3年は、なんでこんなこと始めたんだろうって」

客足が伸び悩むなか、訪れた転機とは？

とうちゃん弁当が始まったのは17年前、リーマンショックの余波が残る世界的不況の時代。1個350円という安さと、手作りのおかずを売りに始めたものの、当時激安弁当が多くあり、客足が伸び悩んでいました。



（柳さん）

「当時は、もう少し安いお弁当店があった」



少ない品数でコストカットをしていた他店との差別化を図るため、新メニューを次々に開発。元々7種類だったお弁当は、現在48種類に！毎日来ても飽きないと、リピーターのお客さんが増えていきました。

種類豊富な手作りおかずとお値打ち価格で、着実にお客さん増やしていたとうちゃん弁当に、追い風となる出来事が。



（柳さん）

「一番はコロナ。弁当を買う人が増加して、とうちゃん弁当が選択肢の一つに」

コロナ禍と共に、外食産業が低迷。その裏で、美味しくてお値打ちなとうちゃん弁当は売り上げを伸ばしたのです。



（柳さん）

「知ってくれてリピーターが増えた」

「ご飯が美味しくないともったいない」

コロナ禍と共に外食産業が低迷するその裏で、業績を伸ばし続けたとうちゃん弁当。お客さんが増えていくのには、店主・柳さんのこだわりと努力がありました。



（柳さん）

「せっかくおかずが美味しくても、ご飯が美味しくないともったいない」



物価が上がっても美味しいお米を食べてほしいと、今でもお米はコシヒカリ。

そしておかずには、冷めても美味しくなる工夫が。



（柳さん）

「肉じゃがのしょう油を2回に分けた方が美味しい」



仕上げ前にしょう油を追加で加えることで、風味とツヤが増すのだとか。

冷めても美味しい料理を常に研究

さらに人気の混ぜご飯には…



（柳さん）

「冷ましたご飯に具材を混ぜると味が染み込む」

他にも、親子丼の具には仕上げに片栗粉を入れ、お米が水っぽくなりにくくするなど、冷めても美味しい調理を常に研究。手作りのおかずで、お客さんのハートを鷲掴み。



そして、より多くのお弁当を提供できるように、スタッフの人数も増やして円滑にお弁当が完成するまでを分業化。作業効率もUPしました。



（パート歴15年）

Q.店主はどんな人？

「いい人ですよ、努力の人。従業員もついていく」

「お客さんを一番大事に」

他にも、イートインスペースや食べ終えたお弁当箱の回収など、お客さん第一を考える店主柳さんの優しい工夫が。さらに…



（店員）

「ありがとうございます。いってらっしゃい」



（客）

「『いってらっしゃい』がぼくの後押しになる」

「いつも明るく声をかけてくれる。お店に来るたびに元気になる」

気持ちよく毎日買いに来たくなるスタッフの接客もあり、リピーターが増えていきました。



（柳さん）

「お客さんを一番大事に、お店を始める時に実践してきた。これからもその気持ちを常に持って続けていきたい」