歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。番組冒頭のタイトルコールの声がかすれていた。

和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」とかすれ声で切り出した。進行の垣花正から「声の調子がよくない。声以外はめちゃくちゃ元気なんですよね」と明かされ、和田は「申し訳ございません」とわびた。

続けて「ごめんなさいね、こういう声が出るようになったのも…昨日よりは出てるんです。昨日はおとといよりも出てるんです」と説明。全く声が出なくなったのが26日だという。「病院でお医者さんに説明もできないぐらい。急いで治療していただいて。一切の仕事をキャンセルして。とにかくしゃべらないって（医者から）言われて。デビューして58年ですけど、耳鼻咽喉科に行くと、どんなに声がかすれてても2日で治るんですけど。ちょっと長引いてますね」と語った。

29日にはTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の最終回が控えている。和田は普通に終わらせることをイメージしていたといい「明日なんですよ。風邪も引かない、ケガもしない、問題を起こさない、酒も飲まない。今日、帰ってパックして…」などと語った上で「何もなかったように感謝の気持ちを込めて終わりたかったんですよ」と続けた。

さらに「終わってから来るのかなと思ったら、何でやねんって感じ」と本音を吐露した。