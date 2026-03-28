守備安定も一瞬の隙で被弾…自身にベクトル向けるU-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)「目を背けてはいけない」

守備安定も一瞬の隙で被弾…自身にベクトル向けるU-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)「目を背けてはいけない」