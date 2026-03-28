守備安定も一瞬の隙で被弾…自身にベクトル向けるU-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)「目を背けてはいけない」
[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]
敗戦の責任を背負った。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗れた。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は前半19分の1失点目に関与。「負けるような相手ではなかったと思う。そこは僕が試合を壊した」と振り返った。
年上世代も名を連ねたアメリカに対し、日本の守備陣は冷静な対応を続けた。それでもパワーとスピードに優れた相手に隙を突かれた。前半19分、最後方でビルドアップを試みた岡部は近づいてきたFWダレン・ヤピに強引にボールを奪われて、一気にカウンターを食らう。岡部は即座に追いかけるも、ヤピを止めることができず、ミドルシュートを決められた。
前半40分には逆サイドでのビルドアップからパスミスを奪われ、FWダミオン・ダウンズに追加点を許す。90分を通して日本が優勢に立ったが、二度のミスに泣いた。
大岩剛監督は「個人のミスだけど、もっと言えばグループのミスで、ビルドアップのミスで、チームのミス。全員のミスだよねという話はした」と、守備陣個人の責任に帰すものではないことを強調。そのうえで「一個のミスで決定的なところに行ってしまう場所でのプレーチョイスや、相手との距離感を掴むということ。(失点は)授業料になった」と、それぞれの糧にするよう求めていた。
岡部は指揮官の言葉を受けつつも、「(ミスに)目を背けてはいけない。個人としてはそんな風に思っていない」と自責。対人守備や空中戦でこそ負けることはなかったが、一個のミスが敗因につながることをしっかりと受け止めていた。
「試合全体を通してみたら、間違いなく僕たちのほうがチャンスも多かった。勝てた相手だと思うけど、少なくとも僕はしっかり自分に矢印を向けたい」
リバウンドメンタリティに優れた選手だ。今年1月に優勝を果たしたU23アジア杯では開幕戦でスタメン入りも、大会終盤にかけて先発メンバーから外れた。そのときも「僕は経験をすることで成長がすごく加速するタイプ」と自らを奮い立たせ、同大会準決勝・韓国戦でDF市原吏音が負傷交代した後の穴をしっかりと埋めた。
U23アジア杯優勝後も、大学生の地域選抜大会「デンソーカップチャレンジサッカー」でU-20全日本大学選抜に選出。再び日の丸を着けるまでに至った。「短い期間だけど、アジア杯のときより細かい部分でも成長できていると実感している。だからこそ、その成長を止めてはいけない」。敗戦の悔しさを糧にし、さらなる成長につなげていくつもりだ。
敗戦の責任を背負った。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗れた。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は前半19分の1失点目に関与。「負けるような相手ではなかったと思う。そこは僕が試合を壊した」と振り返った。
年上世代も名を連ねたアメリカに対し、日本の守備陣は冷静な対応を続けた。それでもパワーとスピードに優れた相手に隙を突かれた。前半19分、最後方でビルドアップを試みた岡部は近づいてきたFWダレン・ヤピに強引にボールを奪われて、一気にカウンターを食らう。岡部は即座に追いかけるも、ヤピを止めることができず、ミドルシュートを決められた。
大岩剛監督は「個人のミスだけど、もっと言えばグループのミスで、ビルドアップのミスで、チームのミス。全員のミスだよねという話はした」と、守備陣個人の責任に帰すものではないことを強調。そのうえで「一個のミスで決定的なところに行ってしまう場所でのプレーチョイスや、相手との距離感を掴むということ。(失点は)授業料になった」と、それぞれの糧にするよう求めていた。
岡部は指揮官の言葉を受けつつも、「(ミスに)目を背けてはいけない。個人としてはそんな風に思っていない」と自責。対人守備や空中戦でこそ負けることはなかったが、一個のミスが敗因につながることをしっかりと受け止めていた。
「試合全体を通してみたら、間違いなく僕たちのほうがチャンスも多かった。勝てた相手だと思うけど、少なくとも僕はしっかり自分に矢印を向けたい」
リバウンドメンタリティに優れた選手だ。今年1月に優勝を果たしたU23アジア杯では開幕戦でスタメン入りも、大会終盤にかけて先発メンバーから外れた。そのときも「僕は経験をすることで成長がすごく加速するタイプ」と自らを奮い立たせ、同大会準決勝・韓国戦でDF市原吏音が負傷交代した後の穴をしっかりと埋めた。
U23アジア杯優勝後も、大学生の地域選抜大会「デンソーカップチャレンジサッカー」でU-20全日本大学選抜に選出。再び日の丸を着けるまでに至った。「短い期間だけど、アジア杯のときより細かい部分でも成長できていると実感している。だからこそ、その成長を止めてはいけない」。敗戦の悔しさを糧にし、さらなる成長につなげていくつもりだ。