W杯で日本と対戦…オランダがハーランド欠場のノルウェーに勝利、先制許すもファン・ダイク同点弾からラインデルス逆転弾
27日に行われた国際親善試合で、オランダ代表とノルウェー代表が対戦した。北中米ワールドカップで日本代表と同グループに入るオランダが2-1で勝利を収めた。
2大会連続12回目のW杯出場を決めたオランダと、7大会ぶり4回目に本大会に臨むノルウェーの一戦。試合は立ち上がりからオランダがボール保持で優位に立ったが、先にスコアを動かしたのはノルウェーだった。
前半24分、左サイドでボールを持ったFWアンドレアス・シェルデルップがドリブルでPA内に進入し、右足シュートを決めた。エースのFWアーリング・ハーランドが欠場する中で、ノルウェーが先手を打った。
それでもオランダは前半35分、セットプレーから反撃する。MFトゥーン・コープマイネルスの右CKに、主将DFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングで合わせて同点ゴール。1-1で前半を折り返した。
後半に入ると、オランダが鮮やかなカウンターから試合をひっくり返す。後半6分、中盤でボールを奪ったFWコーディ・ガクポが前線へ運び、右サイドへ展開。最後はDFデンゼル・ダンフリースの折り返しを受けたMFティジャーニ・ラインデルスが右足で押し込んだ。
オランダがそのまま逃げ切り、2-1で逆転勝利となった。31日にはエクアドルと対戦。ノルウェーは同日にスイスとの試合を行う。
2大会連続12回目のW杯出場を決めたオランダと、7大会ぶり4回目に本大会に臨むノルウェーの一戦。試合は立ち上がりからオランダがボール保持で優位に立ったが、先にスコアを動かしたのはノルウェーだった。
前半24分、左サイドでボールを持ったFWアンドレアス・シェルデルップがドリブルでPA内に進入し、右足シュートを決めた。エースのFWアーリング・ハーランドが欠場する中で、ノルウェーが先手を打った。
後半に入ると、オランダが鮮やかなカウンターから試合をひっくり返す。後半6分、中盤でボールを奪ったFWコーディ・ガクポが前線へ運び、右サイドへ展開。最後はDFデンゼル・ダンフリースの折り返しを受けたMFティジャーニ・ラインデルスが右足で押し込んだ。
オランダがそのまま逃げ切り、2-1で逆転勝利となった。31日にはエクアドルと対戦。ノルウェーは同日にスイスとの試合を行う。