W杯で日本と対戦…オランダがハーランド欠場のノルウェーに勝利、先制許すもファン・ダイク同点弾からラインデルス逆転弾

W杯で日本と対戦…オランダがハーランド欠場のノルウェーに勝利、先制許すもファン・ダイク同点弾からラインデルス逆転弾