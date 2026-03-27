“体感温度ー4℃”を叶える「サマーシールド」を使用した人気日傘から新作　耐風長傘とキッズ向け傘が登場

ウォーターフロントが展開する日傘ブランド「コカゲプラス（COKAGE＋）」から、高い遮熱性を持つ新作のキッズ用傘と長傘が登場した。キッズ用はすでに販売を開始しており、長傘は4月初旬から、いずれもウォーターフロントの直営オンラインストア各店および自由が丘店で取り扱う。

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コカゲプラスは、東レが開発したUVカット率100％、遮光率100％に加えて遮熱率最高値67％の高い遮熱率を備える生地「サマーシールドII」を使用。「体感温度マイナス4℃」を叶える傘として近年注目を集めている。

新作は、近年の夏の暑さの上昇から、日傘に対して「遮熱性」を求めるニーズが高まっていることや、男性、子ども向けの日傘の需要が伸びていることを受けて開発した。子ども向けモデル「コカゲプラス キッズ」は、傘の先端やハンドルにメープル材を使用した温もり感のあるデザインや親子でシェアできる小さすぎないサイズが特徴。傘の開閉時に触るろくろ部分の金属をなくすことで手への負担を軽減している。直径は約86cmで重さは345g、価格は7590円。

耐風長傘の「コカゲプラス アクティブ」は、アウトドアやフェスシーンなどで男性も手に取りやすいユニセックスなデザイン。骨には釣り竿などにも使用される強化繊維プラスチック素材を、シャフトには軽量で頑丈なアルミを使用し高い耐風性能を実現した。不安定な場所にも引っ掛けやすいL字型のハンドルには、内側に滑り止めのゴムを配している。直径は約105cmで重さは380g、価格は9350円。

◾️ウォーターフロント：公式サイト