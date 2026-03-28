DREAMS COME TRUEの中村正人が、自身のSNSで、メンバーの吉田美和と一緒に渋谷を訪れたことを2ショット写真とともに報告。ファンから驚きの声があがっている。

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■「ぎゃーー！こんな写真見てしまっていいんですか」「こういうの待ってた！最高すぎる」

公開されたのは、タワーレコード渋谷店の正面（オモテタワレコ）と裏側（ウラタワレコ）から撮られた、吉田美和と中村正人の2ショット写真。

SNSでは、まずは中村正人のバックショット越しのタワレコ正面（オモテタワレコ）カットが公開。「え～！正さんそこにいたんですね～」「マサさんにばったり会いたい」など、反響を呼んでいたが、その後、吉田美和との2ショット写真が公開され、実はメンバーふたりが渋谷を訪れていたことが時間差で明かされた。

キャップ＋マスクで、軽く変装してはいるものの、2ショット写真でのふたりは、明らかにドリカム。

この奇跡のショットに、コメント欄は「ドリがあの渋谷のど真ん中のタワレコ正面に？？？」

「ぎゃーー！こんな写真見てしまっていいんですか」「美和ちゃんまで！！！！」「じ、じつは遠目でお二人では、、と思ってみてました！泣きそうです」「昨日私もそこ歩いてた～」「え？え？え？え？美和様が超都会の街中に出現！？」「すぐ近くにいたのにぃぃ（泣）」「こういうの待ってた！最高すぎる」と大反響となっている。