英国遠征中のサッカー日本代表は、日本時間3月29日午前2時キックオフでスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。この国際親善試合（KIRIN WORLD CHALLENGE 2026）に向けたスタメンを予想する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

4月1日のイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）を含めた今回のシリーズは、今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、そのW杯出場国と連戦する貴重な機会。多くの主力を怪我で欠く苦しい状況ではあるが、森保一監督は選手選考＆基本コンセプトの確認と積み上げをテーマに掲げる。

W杯メンバーの最終選考の場なうえ、移動を伴う中2日で2試合を戦うが、交代枠は11人が用意された。イングランド戦でその時点のベストメンバーで力試しするはずだが、このスコットランド戦も全員ではないにしろ数人の主力をスタメンに置き、後半はテスト色を強めていくプランが有力と見る。

まずGKは、一番手の鈴木彩艶（パルマ）をイングランド戦に回すのではないか。二番手の座を争う早川友基（鹿島アントラーズ）と大迫敬介（サンフレッチェ広島）のどちらかになるはずで、2025年のJ1リーグ最優秀選手に輝くなど成長著しい早川に託すと予想する。

最終ラインは板倉滉（アヤックス）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（ボルシアMG）が怪我で不参加。さらに、1年9か月ぶりの招集となった冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（ザンクトパウリ）が怪我で遠征を辞退するなど誤算が続いている。1年ぶりの復帰となった伊藤洋輝（バイエルン）も、故障から戻ったばかりでコンディションが万全ではない。

それらを踏まえると、今回のファーストセットは渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）。スコットランド戦は渡辺をセンターに回し、瀬古歩夢（ル・アーヴル）を右に入れると読む。左は鈴木ではなく伊藤の可能性もあるが、大事を取って後半からではないか。菅原由勢（ブレーメン）や追加招集の橋岡大樹（ヘント）は右SBが本職だけに、後半に伊藤を入れるなら4バックのテストもありえる。

シャドーの候補は少なくとも8人

ボランチは、怪我の遠藤航（リヴァプール）、1年ぶりの代表復帰が叶わなかった守田英正（スポルティング）が不参加。スコットランド戦は佐野海舟（マインツ）と田中碧（リーズ）か。鎌田大地（クリスタル・パレス）はプレーさせるにしても後半からで、イングランド戦でフル活用するはずだ。

右WBは今シリーズのキャプテンに指名された堂安律（フランクフルト）、左WBは前田大然（セルティック）と予想。中村敬斗（スタッド・ランス）はイングランド戦に回すのではないか。

前十字靭帯断裂の大怪我を負っている南野拓実（モナコ）と久保建英（レアル・ソシエダ）が不参加となっているシャドーは、最も予想が難しいポジションだ。練習では様々な組み合わせが試されたようで、森保監督も前日会見で実に8人の候補選手の名前を挙げていた。

今回は三笘薫（ブライトン）と伊東純也（ゲンク）と予想。ともにWBを担いながらシャドーでも起用されてきたが、三笘はスタメンでシャドーを担った経験がない。その意味では重要なテストになるはずで、よりMF的な佐野航大（NECナイメヘン）、よりストライカー色の強い町野修斗（ボルシアMG）が次点と見る。

CFはエースの上田綺世（フェイエノールト）をイングランド戦にぶつけるはず。従来通りなら二番手の小川航基（NECナイメヘン）がスタメンで、後藤啓介（シント＝トロイデン）という線もなくはない。初招集された塩貝健人（ヴォルフスブルク）は傑出したスピードとパワーの持ち主で、スーパーサブとして計算されているはず。CFまたはシャドーでのデビューに期待がかかる。

スタメンに誰を選び、11人交代可能な特別ルールの中で誰を使うのか。森保監督の采配が注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）