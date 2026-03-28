あの頃のワクワクが手のひらに蘇る！ プレミアムバンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

記事ポイント ミニモニ。結成25周年を記念したなりきり仕様のコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面や『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』フルバージョンを搭載プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中 ミニモニ。結成25周年を記念したなりきり仕様のコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面や『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』フルバージョンを搭載プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、ミニモニ。結成25周年を記念した「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の予約受付が行われています。

大人のためのなりきり仕様で商品化された、懐かしさと遊び心が詰まった特別なアイテムです。

プレミアムバンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

価格：4,950円（税込）（送料・手数料別途）予約期間：2026年3月20日（金）16時〜2026年5月20日（水）23時予定商品お届け：2026年9月予定対象年齢：15才以上販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」発売元：株式会社バンダイ

2026年3月20日（金）16時に予約受付が開始されました。

ミニモニ。の結成25周年を記念し、MVに登場する「ミニモニ。テレフォン」を大人向けのなりきり仕様で再現しています。

こだわりの外観とギミック

外観にはつやつや塗装が施されており、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現しています。

全長約21cmの片手で持てるサイズ感で、手に取るたびにあの頃のワクワクした気持ちが蘇ります。

待ち受け画面にはレンチキュラー仕様が採用されており、見る角度によって絵柄が変化する遊び心あふれるギミックとなっています。

搭載サウンド

ボタンを押すと『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンが流れます。

着信メロディのほか、操作音やメール受信音、電話音やツーツー音など、さまざまな懐かしいメロディも搭載されています。

ミニモニ。

ファンはもちろん、当時を知る大人世代に贈る特別なコレクションアイテムです。

つやつや塗装とレンチキュラー仕様で、MVの世界観を手元で再現できます。

『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンをはじめ、懐かしいサウンドの数々が楽しめます。

全長約21cmの片手サイズで、いつでもあの頃の気持ちに浸れるアイテムとなっています。

Special Memorize ミニモニ。テレフォンの紹介でした。

よくある質問

Q. Special Memorize ミニモニ。テレフォンの予約期間はいつまでですか？

A. 2026年5月20日（水）23時までの予定です。

ただし、準備数に達した場合は販売が終了となる場合があります。

Q. 電池は別途購入が必要ですか？

A. LR44電池が2個付属しているため、届いてすぐに楽しめます。

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