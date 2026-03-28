前回約40分で完売の実力！ 銀座ハリッチ「ショップチャンネル 2回目の出演商品」

記事ポイント 銀座ハリッチが2026年3月21日放送の「ショップチャンネル」に2回目の出演累計45万本突破の根幹美容液など人気スキンケア3商品を紹介前回放送では約40分で完売した実績を持つ注目ラインナップ 銀座ハリッチが2026年3月21日放送の「ショップチャンネル」に2回目の出演累計45万本突破の根幹美容液など人気スキンケア3商品を紹介前回放送では約40分で完売した実績を持つ注目ラインナップ

美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のスキンケア商品が、「ショップチャンネル」で紹介されています。

2026年3月21日に放送された番組では、累計販売本数45万本を突破した根幹美容液をはじめとする人気商品3点がラインナップされています。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル 2回目の出演商品」

放送日時：2026年3月21日（土）18時〜紹介商品：ハリッチプレミアムリッチプラス、レチベイビー、Ekiスキンベールプライマー視聴方法：CS放送 055ch、ショップチャンネル公式サイト、公式YouTube

全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、ショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」に2回目の出演を果たしています。

2026年3月21日に放送された番組には、代表取締役の川辺奈穂がゲストとして出演し、商品開発の想いやこだわりの成分について解説しています。

前回放送では紹介商品が約40分で完売するなど大きな反響を呼んでおり、今回もショップチャンネル限定のお得なセットが用意されています。

ハリッチプレミアムリッチプラス

累計販売本数45万本を突破した根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」は、ヒト幹細胞順化培養液を10％配合しています。

細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなどの美容保湿成分を含み、ナイアシンアミド5％、フラーレン1％など厳選された整肌・保湿成分も高濃度で配合されています。

洗顔後すぐに美容液を塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計となっており、スキンケア時に起こる摩擦や圧力などの肌負担にも配慮されています。

レチベイビー

進化系レチノールに着想を得た質感美クリーム「レチベイビー」には、自然由来の藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブ レチナート」が配合されています。

乾燥や年齢による肌印象の変化に寄り添い、肌表面のごわつきを整えてなめらかで澄んだ質感へと導きます。

さらに、国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させて得られたエキス「アンジェロック」も配合されており、年齢に応じたすこやかで美しい肌を目指せます。

刺激に配慮した設計で、朝晩のケアに取り入れやすい処方となっています。

Ekiスキンベールプライマー

東洋医学の”衛気（えき）”の思想を込めた「Ekiスキンベールプライマー」は、紫外線やブルーライトによる乾燥・くすみに配慮した調光美プライマーです。

藻類由来の整肌成分「ジェノフィックスデイ」が光の力で肌を整え、なめらかで澄みわたる印象へ導きます。

整肌成分「クリスタライド」が肌表面をなめらかに整え、光を均一に反射することで毛穴や小ジワの影をやわらげ、透明感のあるツヤ肌印象を実現しています。

SPF35／PA+++の紫外線防止機能を備えながら、紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル処方で、敏感な肌にもやさしい使い心地です。

ヒト幹細胞順化培養液10％配合の根幹美容液をはじめ、東洋医学と先端美容科学を融合させたスキンケアが揃っています。

洗顔後ワンステップで完結する手軽さと、厳選された高濃度成分による本格的な肌ケアを両立できます。

前回放送では約40分で完売するほどの人気を集めており、ショップチャンネル限定のお得なセットも用意されています。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル」出演商品の紹介でした。

よくある質問

Q. ハリッチプレミアムリッチプラスはどのように使いますか？

A. 洗顔後すぐに美容液を塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計です。

スキンケア時の摩擦や圧力などの肌負担に配慮し、シンプルなケアで根幹からの美を目指せます。

Q. 銀座ハリッチはどのような美容鍼灸院ですか？

A. 全国16店舗を展開し、年間7万人が来院する美容鍼灸院です。

国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を行っています。

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