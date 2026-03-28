標高850mで明け方の絶景を独占！ 三恒ストラテジー「春の特別体験」

記事ポイント 六甲山の標高850mで1日4組限定のキャンプ体験テント・コンロ完備で手ぶらでも安心の設備宿泊者だけが堪能できる明け方のマジックアワー 六甲山の標高850mで1日4組限定のキャンプ体験テント・コンロ完備で手ぶらでも安心の設備宿泊者だけが堪能できる明け方のマジックアワー

六甲山みよし観音オートキャンプ駐車場にて、三恒ストラテジーがプロデュースする「春の特別体験」が開催されています。

標高850mの天空で、1日4組限定のキャンプ体験が楽しめます。

キャンプ道具を持っていないご家族でも、手ぶらで安心して参加できる内容です。

三恒ストラテジー「春の特別体験」

期間：3月20日〜4月20日台数：1日限定4台利用料：車1台につき5,000円（山の自然を守るための清掃費）場所：六甲山みよし観音オートキャンプ駐車場

「春の特別体験」は、普段お使いの乗用車でそのまま参加できるオートキャンプイベントです。

利用料の5,000円は、山の自然を守るための清掃費として設定されています。

特別な準備は一切不要で、思い立ったらすぐに六甲山の自然を満喫できます。

手ぶらで楽しめる安心設備

各ブロックには多機能コンロが完備されており、バーベキューや焚き火を安全に楽しめます。

キャンプファイヤーも手軽に体験できるのが魅力です。

さらに、各サイトには2人用テントがあらかじめ設置されています。

到着後すぐに、六甲山の澄んだ空気の中でリラックスした時間を過ごせます。

テント設営の手間がないため、小さなお子様連れのご家族にもぴったりの内容となっています。

宿泊者だけの特別な景色

このプランの醍醐味は、明け方に訪れる「マジックアワー」です。

空が魔法のように美しく染まる瞬間を、標高850mの特等席から堪能できます。

親子でゆっくりと空の色が移り変わる様子を眺められるのは、宿泊者だけの特権です。

1日4組限定だからこそ、静かな環境の中で贅沢な春のひとときを味わえます。

テントやコンロが完備されており、キャンプ初心者でも安心して楽しめる内容です。

1日4組限定のため、六甲山の自然を贅沢に満喫できます。

明け方のマジックアワーは、標高850mの特等席でしか味わえない特別な景色となっています。

三恒ストラテジー「春の特別体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンプ道具を持っていなくても参加できますか？

A. 参加できます。

各サイトに2人用テントと多機能コンロが完備されているため、手ぶらで楽しめます。

Q. 「春の特別体験」の開催期間と利用料はいくらですか？

A. 開催期間は3月20日から4月20日までで、利用料は車1台につき5,000円です。1日4台限定となっています。

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