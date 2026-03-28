14大アレルゲン不使用でおいしい！ Creative Nature「クリエイティブネイチャー」

記事ポイント 英国発のアレルゲンフリーブランドが日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナックからベーキングミックスまで幅広いラインナップを展開 英国発のアレルゲンフリーブランドが日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナックからベーキングミックスまで幅広いラインナップを展開

英国生まれのフリーフロムブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が、日本に上陸します。

主要14アレルゲンを使用しない製品に特化し、味にも妥協しないスナックやベーキングミックスを展開しています。

アレルギーを持つ方だけでなく、健康志向の方にも注目のブランドです。

Creative Nature「クリエイティブネイチャー」

ブランド名：Creative Nature（クリエイティブネイチャー）主要14アレルゲン不使用のフリーフロム製品原産国：英国

Creative Natureは、ナッツ・グルテン・乳製品・卵など主要14アレルゲンを使用しないフリーフロム製品に特化したブランドです。

創業者のJulianne Ponan氏自身が重度のアレルギーを持っており、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求しています。

Great Taste Awardsをはじめ、英国の数々の食品賞で高い評価を得ています。

原材料の選定からパッケージまで、環境負荷を抑えたサステナブルな取り組みも特徴となっています。

Salt & Vinegar Crispy things（ソルトビネガークリスピーシンズ）

軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナックです。

英国らしい酸味の効いたソルトビネガー味で、おやつや小腹満たしにぴったりの一品となっています。

販売予定価格は270円（税込）です。

Berry and Beetroot snack bar（ベリービートルーツ スナックバー）

小腹満たしにぴったりのバータイプのスナックです。

持ち運びにも便利で、外出先でも手軽にアレルゲンフリーのおやつを楽しめます。

販売予定価格は378円（税込）です。

Baking Mixes（ベーキングミックス）

自宅で簡単にケーキやブラウニー、パンケーキが作れるミックス粉です。

アレルゲンフリーとは思えない本格的な仕上がりが特徴となっています。

販売予定価格は1,836円（税込）です。

アレルゲンフリーでありながら、しっかりとした風味と食感を楽しめるラインナップが揃っています。

スナックからベーキングミックスまで、日常のさまざまなシーンで活用できます。

食の安全とおいしさを両立した、英国発の新しい選択肢となっています。

Creative Nature（クリエイティブネイチャー）の紹介でした。

よくある質問

Q. Creative Natureはどのようなアレルゲンに対応していますか？

A. ナッツ、グルテン、乳製品、卵など主要14アレルゲンを使用しない製品を展開しています。

Q. 日本での販売価格はいくらですか？

A. Baking Mixesが1,836円（税込）、Salt & Vinegar Crispy thingsが270円（税込）、Berry and Beetroot snack barが378円（税込）です。

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