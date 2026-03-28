毎日の一杯が特別になる！ Vol.「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」

記事ポイント 英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達と環境配慮のパッケージを採用紅茶1,620円（税込）〜、コーヒー2,484円（税込）で展開 英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達と環境配慮のパッケージを採用紅茶1,620円（税込）〜、コーヒー2,484円（税込）で展開

英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」が、日本での本格展開を開始します。

日本代理店のVol.を通じて、こだわりの茶葉とコーヒー豆を使ったラインナップが届けられます。

Vol.「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」

ブランド：Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）日本代理店：合同会社Vol.主な商品：Organic Fusion Teas／Smugglers Brew Tea Bags／The Original Ground Coffee販売予定価格：1,620円〜2,484円（税込）

Cornish Tea & Coffeeは、海と大地に囲まれたコーンウォールの自然や文化への敬意を大切にしながら、地域密着型の製造を続けているブランドです。

世界中から選び抜いた茶葉とコーヒー豆を使用し、香りと味わいのバランスを徹底的に追求しています。

英国国内ではホテル・カフェ・レストランを中心に広く支持され、”毎日の一杯を特別にする味わい”として多くのファンを持つ存在です。

サステナブルな調達とパッケージを採用し、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでいます。

Cornish Tea（紅茶）シリーズ

伝統的な英国紅茶の味わいが楽しめる人気シリーズです。

「Organic Fusion Teas」は1,620円（税込）で、厳選されたオーガニック茶葉をブレンドしています。

「Smugglers Brew Tea Bags」も同じく1,620円（税込）で、朝の一杯にも午後のティータイムにもぴったりの味わいとなっています。

Cornish Coffee（コーヒー）シリーズ

香り高く、コクのあるブレンドが特徴のコーヒーシリーズです。

「The Original Ground Coffee」は2,484円（税込）で展開されます。

ホテルやカフェでも採用される本格的な味わいを、自宅で楽しめるのが魅力となっています。

英国らしいデザインのギフトセットも用意されており、贈り物にも最適です。

しっかりとした味わいと豊かな香りは、毎日飲んでも飽きることがありません。

サステナブルな調達による環境への配慮と、高品質な素材へのこだわりが両立しています。

英国コーンウォールの空気感をそのまま届ける、紅茶・コーヒー好きにとっての新しい選択肢です。

Cornish Tea & Coffeeの紹介でした。

よくある質問

Q. Cornish Tea & Coffeeの日本代理店はどこですか？

A. Vol.が日本代理店を務めています。

Q. 紅茶とコーヒーの販売予定価格はいくらですか？

A. 紅茶のOrganic Fusion TeasとSmugglers Brew Tea Bagsはそれぞれ1,620円（税込）、コーヒーのThe Original Ground Coffeeは2,484円（税込）です。

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