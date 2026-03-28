ザックザク噛み心地がさらに進化！ ブルボン リニューアルした「ガチじゃが」2品

記事ポイント 厚めの生地ベースはそのままに”ザックザク”食感がパワーアップコク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開2026年3月24日より全国のコンビニ・量販店等で発売 厚めの生地ベースはそのままに”ザックザク”食感がパワーアップコク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開2026年3月24日より全国のコンビニ・量販店等で発売

ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」がリニューアルして登場しています。

独自技術で網目状に加工した厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を楽しめる仕様へと進化しています。

おつまみにもぴったりな2品が全国で展開されています。

ブルボン リニューアルした「ガチじゃが」2品

内容量：98g発売日：2026年3月24日（火）全国発売販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

「ガチじゃが」は、独自技術で網目状に加工したハードポテトチップスです。

今回のリニューアルでは、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様に仕上げています。

食べ応えのある生地に負けないパワフルなフレーバーとポテトの風味が特徴となっています。

ガチじゃがコク旨コンソメ味

野菜やスパイス、チキンエキス等をブレンドし、コクとうま味のあるコンソメ味に仕上げています。

「ガチじゃが」の定番フレーバーで、厚めの生地との相性も抜群です。

ガチじゃが香ばしにんにく味

隠し味に醤油としょうがの味わいをプラスし、こってりとしたパンチのあるにんにく味に仕上げています。

ザックザクの噛み心地と濃厚なにんにくの風味が、おつまみとしても満足感を引き出します。

厚めの生地が生み出すザックザク食感は、一度食べると止まらなくなる噛み心地です。

コンソメの定番感とにんにくのパンチ、2つのフレーバーでさまざまなシーンに対応できます。

コンビニやドラッグストアなど身近な店舗で手軽に購入できるのも魅力です。

ブルボン「ガチじゃが」リニューアル2品の紹介でした。

よくある質問

Q. ガチじゃがのリニューアルでどこが変わりましたか？

A. 厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様になっています。

Q. ガチじゃがはどこで購入できますか？

A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など全国の店舗で販売されています。

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