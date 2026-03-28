米プロ野球メジャーリーグ（MLB）のスーパースター大谷翔平（32、LAドジャース）が新シーズンの開幕を控えて同僚にサプライズプレゼントをした。

27日のMLBドットコムなどによると、大谷はこの日、米カリフォルニア州ロサンゼルスのユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われた2026シーズン開幕戦を控え、チームの同僚全員にプレゼントをした。各自のロッカーに「3連覇をしよう」というメッセージとともにセイコーの腕時計を置いたのだ。この時計の価格は4000ドル（約63万円）という。

ドジャース同僚のミゲル・ロハスは「これは大谷が球場の内外でどのような人物かをよく表している」とし「世界最高の選手が2026年の開幕日に我々にプレゼントしてくれた腕時計ということを記憶し、永遠に大切にしたい」と話した。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「大谷が我々と一緒にして今年で3年目だが、毎年開幕日にプレゼントをしてくれる」とし「我々は本当に感謝している」と述べた。

一方、ドジャースは1998〜2000年のニューヨーク・ヤンキースに続いて26年ぶりにワールドシリーズ3連覇に挑戦する。

ドジャースはこの日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕戦ホーム試合で8−2で逆転勝ちした。

2年連続でドジャースの開幕投手として登板した山本由伸は6イニングを5安打（1本塁打）2失点、6奪三振と好投し、勝利投手になった。大谷は3打数1安打1得点1四球をマークした。

今季から本格的に投打を兼業する大谷は来月1日のクリーブランド・ガーディアンズ戦に先発登板する予定だ。