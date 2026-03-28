EVの静けさが創造力を刺激する！ TOYOTA「365 SCENES」第2弾

記事ポイント TOYOTA「bZ4X」の日常密着コンテンツ「365 SCENES」第2弾が3月23日にPen Onlineで公開斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をbZ4Xで巡る静粛性の高い車内空間やBEVならではのスムーズな走りの魅力を描く内容 TOYOTA「bZ4X」の日常密着コンテンツ「365 SCENES」第2弾が3月23日にPen Onlineで公開斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をbZ4Xで巡る静粛性の高い車内空間やBEVならではのスムーズな走りの魅力を描く内容

TOYOTAの電気自動車「bZ4X」とともに過ごす心地よい日常を描くコンテンツ「365 SCENES」の第2弾が、ウェブメディア「Pen Online」にて2026年3月23日より公開されました。

今回は俳優・映画監督として活躍する斎藤工さんを起用し、ゆかりの地である栃木県足利市を「bZ4X」で巡りながら、”過去と未来”をつなぐ旅路を動画とともに届けています。

TOYOTA「365 SCENES」第2弾

コンテンツ名：365 SCENES 第2弾出演：斎藤工さん公開日：2026年3月23日（月）AM9時掲載メディア：Pen Onlineロケ地：栃木県足利市

「365 SCENES」は、平日や休日、街乗りや遠出など、日常のあらゆるシーンに寄り添う「bZ4X」との暮らしを切り取るコンテンツシリーズです。

第2弾では、俳優そして映画監督として表現を軸にマルチに活躍する斎藤工さんが登場しています。

初の長編監督作『blank13』の撮影地として何度も足を運んできた栃木県足利市を「bZ4X」とともに巡り、歴史に想いを馳せながら未来を見据える旅路を描く内容となっています。

深い思考を生み出す、静かな空間と心地よい移動

栃木県足利市は、斎藤さんにとって映画やドラマの撮影で何度も訪れてきた街です。

今回の旅では「土地を素材として見る」監督としての目線ではなく、街や建物の歴史を感じ、その積み重ねによって生まれる”今”と”未来”を見つめるドライブへと向かいます。

「bZ4X」は、給油のためにどこかへ立ち寄るという余計なタスクが不要で、滑らかな発進と低重心による安定した走りが斎藤さんの旅路を支えています。

静粛性の高い車内は、アイディアを考えたり表現を思い描いたりする”秘密基地”のような空間になっています。

移動手段にとどまらず、乗る人に寄り添いながら多彩な役割を果たす一台であることが伝わる内容です。

歴史に触れながら、未来を見据える旅

斎藤さんが旅の中で訪れたのは、100年以上の歴史を持つトチセン赤レンガ捺染工場や、日本最古の学校として知られる足利学校など、長い時間を重ねてきた場所です。

最新のBEV「bZ4X」で受け継がれてきた建築や文化を巡ることで、「過去は保存されるものではなく、現在と地続きに機能している」という感覚が描かれています。

特定の肩書きに収まらない斎藤さんの姿勢と、”ゼロを超えた価値を生み出す”という思想から生まれた「bZ4X」には、既存の枠にとらわれないという共通点があります。

「bZ4X」は、都市に馴染む先進的なデザインと、ゆとりと解放感あふれる居心地の良い室内空間を備えています。

自宅や外出先で充電できる利便性に加え、スムーズに走り出せるドライブ性能で、思い立った時にどこまでも心地良く駆けられます。

安心の安全性能やコネクティッド機能など、日常のさまざまなシーンをアップグレードする一台です。

なお、斎藤工さんの最近の主な出演作には『禍禍女』やNetflix映画『This is I』があり、4月3日には香港映画『殺手#4』の日本公開も控えています。

静粛性の高い車内空間がドライブ中の思考や創造力を豊かにしてくれます。

充電の手軽さと滑らかな走行性能により、充電計画を立てながら目的地までストレスなく移動できます。

「365 SCENES」を通じて、「bZ4X」が日常の移動を上質な時間へと変える魅力が伝わる内容となっています。

TOYOTA「365 SCENES」第2弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 「365 SCENES」第2弾はどこで見られますか？

A. ウェブメディア「Pen Online」にて2026年3月23日より公開されています。

Q. 「365 SCENES」第2弾で斎藤工さんが訪れた場所はどこですか？

A. 栃木県足利市で、トチセン赤レンガ捺染工場や日本最古の学校として知られる足利学校などを「bZ4X」で巡っています。

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