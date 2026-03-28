〈「鼻が大きすぎる」「ルックスがよくない」学校でいじめ、会社からは整形を勧められ…“デビューできなかった”レディー・ガガ（40）が世界的スターになるまで《日本に多額の寄附も》〉から続く

きょう3月28日は、レディー・ガガの40歳の誕生日だ。その奇抜なファッションや聴衆を圧倒するパフォーマンスで、デビュー時より世界中で注目を集めてきた。日本では、2011年の東日本大震災発生時、復興支援のため300万ドル（当時のレートで2億4000万円）を寄附したことも知られている。一方で、世界的ポップスターとして確固たる地位を築くまでには、数々の苦悩があった。（全2回の2回目／初めから読む）

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2026年グラミー賞授賞式でのレディー・ガガ ©AFP=時事

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2008年8月にリリースされたレディー・ガガのデビューアルバム『ザ・フェイム』は世界中で2300万枚以上を売り上げる大ヒットとなった。当時のアメリカの音楽シーンはR&Bとヒップホップに支配され、ダンスミュージックは時代遅れと見なされがちだった。それをガガは、地道にライブとプロモーションを続け、やがてニューヨークで影響力を持つラジオ局のZ100がアルバムの1曲目「ジャスト・ダンス」をかけると、一気に人気が爆発する。ガガはたちまちマドンナ以来のポップスターと目された。

「セックスアピールのある写真を使うように」圧力をかけたレコード会社に抵抗

ただ、デビューアルバムのジャケットをめぐっては、レコード会社側と一悶着あったという。彼女はのちにこう語っている。

〈《私がアルバムのジャケットで使った写真は、サングラスをかけていて、普通の意味でセクシーとはいえない。レコード会社はセックスアピールのある写真を使うように圧力をかけてきたけど、何ヵ月もかけてねばり強く抵抗したの。（中略）どこにでもいるような“セクシーな新人歌手”として売り出されるのは真っ平だった。アーティストには、自分をどんな風に見せるか選択する権利があると思う。すべての女性は、性的な抑圧や思い込みから解放されて、自分がなりたい存在になる自由を与えられるべきよ》（『エル・ジャポン』2010年5月号）〉

強い主張がある一方で、奇抜なファッションはメッセージよりもまず楽しんでもらうことが先行している。ドイツのテレビ番組で着た、カエルのキャラクター「カーミット」の人形をたくさんつけたジャケットは、《毛皮は着ないという主張としてウケると思っ》て、彼女が応援しているデザイナーにつくってもらったという（『ニューズウィーク日本版』2009年9月23日号）。

“生肉ドレス”、アルマーニ…衝撃的だった衣装の数々

衣装をめぐっては、生の牛肉でつくったドレスが動物愛護団体から批判を受けるなど、たびたび物議も醸したが、それさえ彼女には楽しみの一部であり、《私はいつも、ユーモアがにじみ出るような洋服を選ぶようにしているのよ。セクシーさとか、魅力的になることを求めているのじゃなくて、ユーモアと、それを楽しむことが重要なの》と話していた（『FRIDAY』2011年8月19・26日号）。

2010年のグラミー賞の授賞式には、イタリア・ファッション界の巨匠ジョルジオ・アルマーニの手がけたドレスで出席した。それは、ガガの体のまわりで無数の惑星が周回軌道を描くかのようなデザインだった。アルマーニはそれまで一貫して抑制の利いたデザインを披露してきただけに、ガガの斬新な衣装が彼の作品だと伝えられると、ファッション業界には衝撃が走ったという。

巨匠に活力を与えるだけでなく、世界各国の若い才能にも常にチェックを怠らない。#1の冒頭に挙げた東日本大震災直後の来日時には、デザイナーになってまだ2年だった森川マサノリがコンペへの参加を求められ、東北の復興を牽引するジャンヌ・ダルクにガガのイメージを重ねたエナメルの「甲冑ドレス」を提案して採用されている。

“名声は与えられるものではなく自分から奪い取るもの”

デビューアルバムのタイトルに「フェイム（名声）」と掲げたガガは、ブレイク当時、《私にとっての“名声”は、パパラッチに追われることとなんの関係もない。ニューヨークのアート界と、そのハングリー精神と、夢を糧にした生活を通じて、“名声は与えられるものではなく自分から奪い取るもの”と学んだの。自分をほかの人たちから切り離して強い自意識を確立し、そして“彼女が誰なのか知らない。でも知りたい！”と人々に思わせるの。それが私の“ザ・フェイム”なのよ》と豪語している（『エル・ジャポン』2009年6月号）。

しかし、有名になったことで失ったものもけっして少なくなかった。その後のインタビューでは、有名でいることに慣れることができず、毎日がショックの連続だと明かしたうえ、《その立場に対処するために、私はそれを受け入れる方法を見つけなければならなかった。最終的には有名でいることに感謝することにしたの。これが私にとっての天職なのだと自分に言い聞かせた。多くの人が自分の音楽を聴いてくれると意識している。自分の音楽によって人が結ばれてほしいと思う。音楽にこめた愛で人々を触発したいと》と語った（『AERA』2016年10月31日号）。

アーティストのなかには、いきなり有名になったことで状況が一変したために、精神のバランスを崩してアルコールや薬物依存に陥るケースも目立つ。こうした現実も念頭に置いて、ガガは2012年に若者支援のための「ボーン・ディス・ウェイ基金」を設け、精神の健康に注意を払おうと呼びかけながら、人々がお互いに助け合う精神を養っていくことを目指す運動を進めている。

「普通」「もうゲームしないのか？」と批判され…

2018年には映画『アリー／スター誕生』で監督も務めたブラッドリー・クーパーとW主演し、2人で歌った劇中歌「シャロウ〜『アリー／スター誕生』 愛のうた」はアカデミー賞の歌曲賞やゴールデングローブ賞の主題歌賞を受賞した。

ただ、この映画への出演や2016年発表のアルバム『ジョアン』は、それまでのガガの尖ったイメージとは趣向を異にしたため、「究極に普通」「彼女はなんでゲームをもうしないのか？」などと批判もあったという。彼女はそうした声に対して、《以前は“偽り”と見なされていた私の姿が、今では人々にとっての“ガガらしさ”なんです。でも、一番本物の自分は、とにかく十分な表現ができた時です》と、人々が自分に抱くイメージの変化をむしろ面白がった。

音楽活動への苦悩、病気も公表

これは昨年のインタビュー（『THE BIG ISSUE』2025年6月15日号）での発言だ。同じインタビューでは、《若い頃は音楽業界に人生を支配されていました。自分自身からすごく遠ざかってしまって、たくさんのことに耐えなければならなかったし、（中略）自信がもてるようになるまでには時間がかかりました》、《ビジネスの舵を自分で握るまでに20年かかりました》とも明かしている。

彼女が支配されていたのは音楽業界ばかりではなかった。2017年には全身に激しい痛みが生じる線維筋痛症に苦しんでいることを公表、翌年2月には治療のため、一旦は延期したワールドツアーの一部公演をキャンセルせざるをえなかった。上記のインタビューではその後の症状の経過を訊かれ、《かなりコントロールできています。長い間、人生を支配されていましたが、今では95％は回復しました。痛みがある日はまだありますが、すごくまれです》と答えている。

「本当に危険な存在になっている。ここまで酷かった記憶って…」

ガガがデビューして20年近くが経ち、SNSの普及などもあって「名声」というものも質的に大きく変わった。やはり昨年のインタビューでは、《誰もが有名になるチャンスをもっています。リーダーシップも、今は本当に危険な存在になっている。ここまで酷かった記憶って、なかなかありません……。今、私たちが毎日接しているもの、それ自体が“名声”が変容した結果だと思います。本当に手ごわい現実です》と述べている。インタビューした記者が書いているとおり、彼女はこの発言で名前こそ出さないものの、セレブから大統領となり、名声を権力へと変えたドナルド・トランプなどを示唆したのだろう。

ガガは東日本大震災など自然災害の被災者への援助ばかりでなく、LGBTQ＋支持、いじめやエイズの撲滅、ホームレス支援などのチャリティーにも積極的にかかわり、そのなかで社会や政治の問題に対する自身のスタンスもはっきりと示してきた。

東京ドーム公演で語ったこと

昨年、アメリカで第2次トランプ政権が発足すると、違法移民の国外追放キャンペーンが推し進められ、そのなかでICE（米国移民関税執行局）の強硬な取り締まりにより犠牲者も出ている。ガガは今年1月の東京ドーム公演で、そうした母国の惨状に「心を痛めている」として、《善良な人々が、尊厳や安心して生きるために、命を懸けるほど必死に闘わなければならない社会であってはならない。私は、私たちのリーダーたちがこの声を聞いてくれていることを願っています。どうか、今すぐ進む道を改め、私たちの国に生きるすべての人々に慈悲を向けてほしい。その願いが届くことを、心から願っています》と訴えた（「VOGUE JAPAN」ウェブサイト2026年1月30日配信）。

上記のインタビューのなかでガガは、いまや多くの人々が「プライベートな“本当の自分”」と「世の中に投影している自分」と“二人の自分”が存在することを認識せねばならず、「自分のどの部分を大切にすべきなんだろう？」という問いに誰もが直面している、とも語っていた。それは彼女自身がこれまでずっと悩んできたことでもあるのだろう。実際、彼女はこれまで仕事で名声を得るごとに、プライベートでは恋人との破局を繰り返してきた。

しかし、ここへ来て彼女のなかでは“二人の自分”に折り合いがつき始めたのかもしれない。今月出演したラジオ番組では、一昨年に婚約を発表していた実業家のマイケル・ポランスキーと近々挙式することを明かした。40歳になるのを機に、ガガは私生活でも新たなスタートを切ろうとしているようだ。

（近藤 正高）