街ごとの描きおろし全21種！ アトレ「スプリングプロモーション2026 春をまとう街で、アトレと。」

記事ポイント イラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごと描きおろしビジュアルことりっぷとのタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を発見できる施策3,000円以上の購入でオリジナル「まちいろトート」を先着プレゼント イラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごと描きおろしビジュアルことりっぷとのタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を発見できる施策3,000円以上の購入でオリジナル「まちいろトート」を先着プレゼント

アトレが、全21館を対象にしたスプリングプロモーション2026「春をまとう街で、アトレと。」を開催しています。

イラストレーター小森あやさんによる街ごとの描きおろしビジュアルとともに、春を届ける多彩な施策が展開されています。

アトレ「スプリングプロモーション2026 春をまとう街で、アトレと。」

実施期間：2026年3月19日（木）〜2026年4月19日（日）対象館：アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ竹芝・アトレ品川・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹（全21館）

アトレは、年間を通して四季をテーマにしたプロモーションを行っています。

今回のスプリングプロモーションでは、アトレのある街の春の訪れを伝えることを目的に、イラストレーター小森あやさんによる描きおろしビジュアルとともに春を届ける施策を展開しています。

小森あやさんが手がけた「街ごとの暮らしと春」を掛け合わせたイラストは全部で21種類あり、すべてのビジュアルは特設サイトにて公開されています。

アトレ吉祥寺のビジュアルでは、街の雰囲気と春の息吹が一枚のイラストに溶け込んでいます。

アトレ目黒のイラストにも、その街ならではの春の風景が描かれています。

アトレ大森やアトレ新浦安など、各館ごとに異なるイラストが用意されています。

21館それぞれの街の個性が、小森あやさんのあたたかなタッチで表現されています。

街歩きMAP＆ことりっぷタイアップ

アトレのある街を知るための施策として、対象館の館内に街歩きMAPが掲出されています。

付箋におすすめスポットを書いて地図に貼り、みんなの街マップをつくるイベントも実施されます。

街歩きMAPの対象館は、アトレ目黒・アトレ大森・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ松戸・アトレ新浦安・アトレヴィ三鷹の7館です。

また、旅行メディア「ことりっぷ」とのタイアップ企画も展開されています。

ことりっぷ小冊子『春をまとう街で、アトレと。』が各館内に設置されており、特設サイトでは電子版も掲載されています。

さらに、ことりっぷWEB上に特集ページが掲載されており、末尾にはプレゼントが当たるアンケートも実施されています。

「まちいろトート」プレゼント＆ワークショップ

対象館にてプレゼントイベントが実施されます。

各館のイベント当日に3,000円（税込・合算可）以上のお買い上げレシートを持参すると、各街をイメージしたオリジナルトートバッグ「まちいろトート」が先着でプレゼントされます。

お一人様1枚までで、なくなり次第終了となります。

アートな春を楽しむスペシャルイベントとして、筆を使わず指先で花びらを表現する「さくらのフィンガーアートワークショップ」や、やわらかいスポンジつみきでスタンプを押して世界に一つだけの巾着を作る「イニシャル巾着づくりワークショップ」も開催されます。

春のおでかけキャンペーン

アトレ公式LINE ID連携会員を対象に、抽選で10組20名に「春のおでかけセット」がプレゼントされます。

セット内容は、アトレオリジナルことりっぷ小冊子・アトレで使えるデジタルクーポン2,000円分・指定日都区内パスの3点です。

全21種類の描きおろしイラストにより、それぞれの街の春の魅力が鮮やかに表現されています。

街歩きMAPやことりっぷとのタイアップ、ワークショップなど、春のおでかけが楽しくなる施策が充実しています。

オリジナルトートバッグのプレゼントやLINE連携会員向けキャンペーンなど、お買い物と一緒に楽しめる特典も魅力です。

アトレ「スプリングプロモーション2026 春をまとう街で、アトレと。

」の紹介でした。

よくある質問

Q. アトレ スプリングプロモーション2026の実施期間はいつですか？

A. 2026年3月19日（木）から2026年4月19日（日）までです。

Q. 「まちいろトート」をもらうにはどうすればよいですか？

A. 各館のイベント当日に3,000円（税込・合算可）以上のお買い上げレシートを持参すると、先着でプレゼントされます。

お一人様1枚までで、なくなり次第終了です。

Q. 描きおろしイラストは全部で何種類ありますか？

A. イラストレーター小森あやさんによる描きおろしビジュアルは全21種類で、すべて特設サイトにて公開されています。

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