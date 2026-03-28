「天才だ」春休みのランチ問題に救世主 1800万回以上再生された“たこ焼き器の裏ワザ3選”
たこ焼き器を使った裏ワザがインスタグラムに投稿され、動画再生1823万回以上、20万「いいね！」が付く反響を巻き起こしている（27日午後4時時点）。
【写真一覧】「こ〜れはすごいアイディア」春休みのランチ問題の参考に！“たこ焼き器の裏ワザ3選”
“ムリせず叶う時短テク”を発信している、あいこさん（@aiko_kurashi）が「春休みは長いから」と“たこ焼き器の裏ワザ3選”を投稿。「ご飯も楽しく済ませちゃお 春休みのお昼ご飯にも夜のパーティーにもいつでも使える」と紹介した。
1つ目は、「肉巻きおにぎり」。たこ焼き器に牛タンを広げ、ご飯を乗せて牛タンを巻き、転がして肉を巻きながら焼いたら完成。さらに、玉子を入れて、好みの味でおにぎりを焼き「おにパが最高」と“おにぎりパフォーマンス”が極まるとのこと。
2つ目は、「小籠包」。餃子の皮に冷やしたスープの素と肉だねを置いて包み、たこ焼き器で蒸し焼きにすると完成。（小籠包の詳しい作り方は下記に記載）
3つ目は、「フルーツ飴」。たこ焼き器に、スティックシュガーとスプーン1杯の水を入れたら、ブクブクしてくるのを待って、フルーツを絡めると、“世界一簡単なフルーツ飴”ができる。
■小籠包の詳しい作り方
【材料】
餃子の皮50枚（大判）、お湯（蒸し焼き用）170ミリリットル、万能ねぎ・ごまはお好みで
＜肉ダネ＞
豚ひき肉150グラム、長ネギ、しょうゆ 大さじ1／2、オイスターソース 小さじ1／2、酒 大さじ1、ごま油 小さじ1、塩こしょう少々、おろしにんにく 小さじ1、おろししょうが 小さじ1
＜スープ＞
お湯200ミリリットル、粉ゼラチン5グラム、鶏ガラスープの素 大さじ1
【作り方】
1：お湯でゼラチンを溶かして鶏ガラスープの素を入れたらよく混ぜる。粗熱が取れたら冷蔵庫で固める
2：肉ダネをこねて準備。皮にスープゼリーと肉ダネを乗せたら包む
3：たこ焼き器に油を引いて小籠包を並べる。200度で焼き目がついてきたらお湯を入れて蒸し焼き。3分くらいしたら蓋を開けて、水分を飛ばして完成
この投稿にユーザーからは「天才だ」「こ〜れはすごいアイディア」「肉好きの娘、オムライス好きの息子、フルーツ飴好きな2人！2人が一度に楽しめる調理法があったなんて!!絶対やります」「 頭良すぎでしょ!!」「 面白〜い 楽しそう」「おいしいそう」などと称賛の声が集まっていた。
【写真一覧】「こ〜れはすごいアイディア」春休みのランチ問題の参考に！“たこ焼き器の裏ワザ3選”
“ムリせず叶う時短テク”を発信している、あいこさん（@aiko_kurashi）が「春休みは長いから」と“たこ焼き器の裏ワザ3選”を投稿。「ご飯も楽しく済ませちゃお 春休みのお昼ご飯にも夜のパーティーにもいつでも使える」と紹介した。
2つ目は、「小籠包」。餃子の皮に冷やしたスープの素と肉だねを置いて包み、たこ焼き器で蒸し焼きにすると完成。（小籠包の詳しい作り方は下記に記載）
3つ目は、「フルーツ飴」。たこ焼き器に、スティックシュガーとスプーン1杯の水を入れたら、ブクブクしてくるのを待って、フルーツを絡めると、“世界一簡単なフルーツ飴”ができる。
■小籠包の詳しい作り方
【材料】
餃子の皮50枚（大判）、お湯（蒸し焼き用）170ミリリットル、万能ねぎ・ごまはお好みで
＜肉ダネ＞
豚ひき肉150グラム、長ネギ、しょうゆ 大さじ1／2、オイスターソース 小さじ1／2、酒 大さじ1、ごま油 小さじ1、塩こしょう少々、おろしにんにく 小さじ1、おろししょうが 小さじ1
＜スープ＞
お湯200ミリリットル、粉ゼラチン5グラム、鶏ガラスープの素 大さじ1
【作り方】
1：お湯でゼラチンを溶かして鶏ガラスープの素を入れたらよく混ぜる。粗熱が取れたら冷蔵庫で固める
2：肉ダネをこねて準備。皮にスープゼリーと肉ダネを乗せたら包む
3：たこ焼き器に油を引いて小籠包を並べる。200度で焼き目がついてきたらお湯を入れて蒸し焼き。3分くらいしたら蓋を開けて、水分を飛ばして完成
この投稿にユーザーからは「天才だ」「こ〜れはすごいアイディア」「肉好きの娘、オムライス好きの息子、フルーツ飴好きな2人！2人が一度に楽しめる調理法があったなんて!!絶対やります」「 頭良すぎでしょ!!」「 面白〜い 楽しそう」「おいしいそう」などと称賛の声が集まっていた。