〈ヤンチャな女子高生→25歳でデザイナー退職→SNSで話題の“マグロ解体師”に…外国人が「サムライ」と絶賛する“築地のツナプリンセス”とは何者か？〉から続く

大きなマグロを次々と解体していく女性が、SNSで注目を浴びている。高橋李奈さん、31歳。「ツナプリンセス」として知られる彼女の動画は、140万回再生を超える。

【衝撃画像】「彼女はサムライだ」160kg超の大物マグロをバラバラに解体…ツナプリンセスの“ヤバすぎる包丁さばき”を写真で一気に見る

完全未経験だった彼女が、「築地の女性マグロ解体師」としての地位を築くまで、どんな苦労があったのか。男性ばかりの水産業界で「女性であることを諦めたくない」と話す彼女の覚悟とは――。フリーライターの池田アユリ氏が取材した。（全2回の2回目／1回目から続く）



女性マグロ解体師・高橋李奈さん ©杉山拓也／文藝春秋

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「プロから見ても素晴らしい技術」と称賛される包丁さばき

築地にあるマグロの仲卸業者「キタニ水産」の店頭。朝7時、早朝の活気が残るなか、女性が一人で160キロ超の長崎県産・本マグロに向き合っていた。同社7年目の社員、高橋李奈さんだ。

彼女が握るのは、全長約90cmの太刀（たち）と呼ばれる長い包丁だ。

骨の位置を読みながら、迷いのない手つきでゆっくりと刃を入れていく。その姿を固唾を飲んで見守っていた客の1人――スーパーの水産部で10年以上働き、現在は大阪で魚を捌く教室を営んでいるという男性がこう言った。

「男ですら10キロの魚をさばくのも大変なのに、ほぼ1人であのマグロを解体するなんて。しかも、力ずくじゃないんです。見てください。中骨に身をまったく残していない。プロから見ても素晴らしい技術ですよ」

たしかに、包丁の切れ目は、マグロの背骨がはっきりと見え、骨に残っている身はほとんど見当たらない。

巷では「築地のツナプリンセス」と呼ばれる李奈さん。未経験から飛び込んだ築地市場で、彼女はどのようにしてその地位を確立したのだろうか。

店長から「本気でやらねえんだったら帰れ！」と怒鳴られたことも

李奈さんの朝は早い。朝4時頃から出社し、豊洲市場で競り落とされたマグロや鮮魚の買い付けと積み込みを行う。その後、7時頃に築地の店舗に戻り、巨大なマグロを解体して店頭で販売する。退社は夕方の16時半頃だ。

「マグロ解体師」という肩書きで呼ばれることも多いが、本業は仲卸（なかおろし）の営業だ。マグロの解体は単なるショーではない。綺麗に切り分け、客に買ってもらうための仕事だ。入社当初、技術も力もなかった彼女を待っていたのは、文字通り血の滲むような修業の日々だった。

「入社3週間で『持ってみるか？』と言われてやらせてもらったんですが、全然できなくて。マグロは、『一丁』って呼ばれる高く売れる部位に身をつけなきゃいけないのに、下手だから、安価な中落ちの方に大事な身を大量に残しちゃうばかりでした」

利益を大きく損なう失敗に、時には宮下店長から「本気でやらねえんだったら帰れ！」と怒号が飛ぶこともあった。

前編に記したが、李奈さんは学生時代、自身の父親と仲たがいをしていた。父親の怒鳴り声が「すごく嫌だった」という彼女からしたら、年上の男性上司の宮下店長からの叱責は恐怖だったに違いない。

それでも、彼女は食らいついた。「女性だから」「未経験だから」などと理由を付けてマグロを触らせないのではなく、失敗しても挑戦させてくれる。その環境に感謝する思いが、恐怖に勝ったからだ。

「どんなに怒られても逃げない、負けない。私は必ずやれる人間だ」

学生時代の成功体験が、彼女を一回り強くさせていたのかもしれない。覚悟を決めた李奈さんは、文字通りイチから水産業界に向き合ったのである。

「魚をさばいたことがないし、魚の種類もわからない」彼女が考え出した“戦略”

技術がない自分が今、会社に貢献できることは何か。彼女が目をつけたのは、泥臭い仕事と、手薄になっていた店頭販売だった。

「魚はさばいたことがないし、魚の種類もわからない。だから、排水溝の掃除やゴミ捨て、アラの処理など、みんなが嫌がることを率先してやりました。『あいつ、頑張ってんな』って、分かりやすく伝わると思ったんです」

当時、店舗の前で行っていた一般客向けの販売は、1日の売上が伸び悩んでいる状態だったという。そこで李奈さんは、前職のデザイナー経験を活かして、商品のポップを手作りした。

次に、商品を買ってくれた客の顔と名前、特徴をノートにメモし、「この間はありがとうございました！」と声をかけるようにした。

また、客に提案できる知識を増やそうと、懇意にしている築地の飲食店の女性に、魚料理を教わった。自分の作った料理をタッパーに詰め、翌日、売り場で顔見知りの客に「この前おすすめしたコハダを酢じめにしてみたんですけど、よかったら試食しませんか？」と提案した。

ここには、李奈さんなりの戦略があった。それは、お店、そして自分のファンを作ること。

「お客様だと、いつかは買ってくれなくなるかもしれない。でも、ファンになってもらったら、ずっと買ってくれるはずだと思ったんです」

骨に身を残さず綺麗にさばく技術を身につけた

通り一遍の接客とは真逆のアプローチをするうちに、彼女が築地の店頭に立つと、客の方から声をかけてくるようになった。もともとの明るい性格も奏功し、彼女の接客は客の心を掴んでいった。

日ごろの彼女について、宮下店長に話を聞いた。

「通りかかるお客さんに『お魚、いかがですか？』じゃなく、『今日、お昼ごはん、食べましたか？』って聞くんです。慣れたスタッフでも、なかなかそういう声かけはできない。人の懐に入るのがうまいなぁって思います」

魚のさばき方においても、独自の工夫を凝らした。男性に比べて力がない分、まず下準備として無駄なヒレなどを先に外し、扱いやすさを追求。包丁の入れ方も研究した。

豊洲での買い付けに向かう際は、少しでも時間があれば、他社の魚の扱い方を目で覚えた。また、豊洲のトップブランドの職人の動画を見ては、自分でも実践した。入社5年目、宮下店長から「そろそろ、自分の太刀がいるだろう」と包丁を受け取った時は、嬉しすぎて飛び上がったという。

入社7年目の今では、骨に身を残さず綺麗にさばく技術を身につけ、後輩の指導を行うまでになった。

「ツナプリンセス」が有名になったワケ

彼女を一躍有名人にしたのは、1つの動画がきっかけだった。

李奈さんは、入社当時から「ツナプリンセス」と名乗りSNSで発信していた。それを見たYouTubeチャンネル「Japanese Kitchen Tour」の配信者から「密着動画を撮影させてもらえませんか？」とDMが来たのだ。そのやりとりで、信頼できそうだと感じた李奈さんは、出勤からの取材を了承した。

2025年夏、動画が公開されると、再生回数はまたたく間に100万回を突破。その数ヵ月後、ハワイ、シンガポール、香港など、海外の観光客からスマホを見せられ、「You？（これって、あなた？）」と声を掛けられるようになった。

注目を集めているからこそ、周りへの配慮も欠かさない。李奈さんがマグロを解体していると、見物客がどんどん増えていく。すると、「周りの売り場の前に立たないように、少し移動していただけますか？」と声かけをしている姿が印象的だった。

1日3万円前後だった売上は、最高70万円を叩き出すまでに

地道なコミュニケーション戦略と動画の影響は、店頭販売の売上に影響を及ぼした。1日3万円前後だった売上は、最高70万円を叩き出すまでに急成長を遂げたのだ。

「もちろん私だけの力ではないですが、行動を起こせば会社のためになるんだって実感しました」

会社を巻き込みながら自分の立ち位置を構築している姿を見て、「上司にお願いするコツってありますか？」と李奈さんに聞いてみた。

「話すタイミングを見計らうのが大事です。例えば、上司の作業が終わりそうなところを見計らって、『思ったことがあるんですけど、相談にのっていただけますか』と言います。何か変えたい時、ちゃんと言葉にするのが、私のやり方です」

ただ人懐っこいだけじゃない。ここ築地で、彼女なりの処世術が発揮されていることが窺えた。

「高校時代にお母さんを泣かせてしまった」離れて暮らす両親への思い

前職の初任給は手取り11万円だったが、現在は月収が大幅に上がり、金銭的な不安も消えた。経済的な自立を果たし、世間からも脚光を浴びるようになった。

メディアへの露出やSNSの発信には、会社の広告塔としての役割もある一方で、「離れて暮らす新潟の両親に喜んでもらいたい」という思いもあるようだ。

「高校時代にお母さんを泣かせてしまったことや、お父さんを大嫌いと言い続けていた負い目があって。社会に出て、父も大変だったのだと気が付くことができました。東京で頑張っている姿を見て、安心してもらえたら嬉しいんです」

今では、父親との関係は修復している。「少し離れて暮らしてるからこそいいのかも。私の仕事も応援してくれてます」と笑う。

「朝が早くても、お化粧をして店頭に立つ」理由

現在、李奈さんは31歳。同年代が結婚や出産というライフステージを迎えるなか、自身の今後については「どうなるか分からないなぁ」と笑う。

「今は、この仕事で活躍する女性を増やすことに夢中です。あまり前例がないからこそ、新しい働き方を作っていきたい。魚を扱う仕事って、大変で泥臭いイメージがあると思うんですけど、かっこいいと思ってもらえるようにしたい。未経験だろうが女性だろうが、本気でやれば壁は壊せる。私はそれをぶち壊したいんです」

従来のイメージを刷新し、新しい働き方を模索する李奈さん。「今の仕事をするなかで、意識していることはありますか？」と聞くと、「朝が早くても、お化粧をして店頭に立つことです」と意外な答えが返ってきた。

「『仕事一本、すっぴんで頑張ります！』っていうのは、私が目指していた姿じゃないなって。実際、化粧をして綺麗にしていた方が、お客さんも『この人から買いたい』と思ってくれて、売上も変わる。私にとっての『女性であること』を諦めたくないんです。その方がストレスもたまらないですから」

男性ばかりの業界で心が折れそうになった時の「お守り」

男性ばかりの水産業界において、彼女はしばしば奇異の目で見られた。周りの反応を気にして、心が折れそうになった時もあったという。それでも、「やってやる！」と思って向き合ってきた。そこには、彼女のお守りともいえる「競り帽」という相棒がいた。

競り帽は、区画ごとに限られた枚数しか配られない。キタニ水産では6着しかなく、早朝の競りに向かうことが許された李奈さんは、その1つを譲り受けた。つばについた名札には「キタニ水産」の文字。

「この帽子をかぶっている限り、（競りで）吹っ掛けられる心配が少ない。男性ばかりの豊洲の競りでも、会社を代表して来てるんだと、自信を持って臨めます」

取材が終わりに近づき、「昔はお肉の方が好きとのことでしたが、今はいかがですか？」と聞くと、李奈さんはフフッと笑った。

「今は断然、魚です。一番好きなのはマグロ……と言いたいところだけど、タチウオです。特に、タチウオの塩焼きが大好きです」

仕事に本気で、きれいになることも楽しむことも諦めない。人に慕われ、ちょっとだけ策略家のサムライは、今日も長い包丁を手に、築地で戦っている。

撮影＝杉山拓也／文藝春秋

（池田 アユリ）