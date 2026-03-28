和田アキ子、『アッコにおまかせ！』最終回直前に原因不明の“緊急事態” ラジオ冒頭から「本当に申し訳ございません」
歌手・タレントの和田アキ子が、28日放送のニッポン放送『アッコのいいかげんに1000回』（毎週土曜 前11：00）に出演。あす29日に『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：54）の最終回を直前に控える中、声の不調を伝えた。
【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット
和田は冒頭、タイトルコールすると「みなさん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？」とかすれた声で呼びかけた。するとアシスタントの垣花正アナが「今のアッコさんのタイトルコール、そして第一声を聞いていただいてお気づきだと思いますが、アッコさんは声の調子が良くないんです」と伝え、和田も「本当に申し訳ございません」と謝罪。ただ垣花アナは「声以外はめちゃくちゃ元気なんですよ」とも伝えた。
和田によると、木曜日に一時全く声が出なくなり病院で治療を受け、仕事もキャンセルしたという。ただ声が不調になった原因が分からないという。徐々に声は出るようになったというが、垣花アナが「言うまでもなく『アッコにおまかせ！』の大フィナーレが明日…」と切り出すと、和田も「本当に何もなかったように感謝の気持ちだけ込めて、終わりたかったんですよ」と残念がった。
『アッコにおまかせ！』は、1985年10月に放送開始され、40周年を迎えたタイミングで番組の歴史に幕を閉じる。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュースの三島圭太部長は「感謝しかございません」と述べ、「今回の発表については、ご本人の意向も含め、さまざまな話し合いを重ねた中でこのような形となりました。3月最後の放送までしっかり走りきり、番組を締めくくりたいと思っております」と語った。
【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット
和田は冒頭、タイトルコールすると「みなさん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？」とかすれた声で呼びかけた。するとアシスタントの垣花正アナが「今のアッコさんのタイトルコール、そして第一声を聞いていただいてお気づきだと思いますが、アッコさんは声の調子が良くないんです」と伝え、和田も「本当に申し訳ございません」と謝罪。ただ垣花アナは「声以外はめちゃくちゃ元気なんですよ」とも伝えた。
『アッコにおまかせ！』は、1985年10月に放送開始され、40周年を迎えたタイミングで番組の歴史に幕を閉じる。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュースの三島圭太部長は「感謝しかございません」と述べ、「今回の発表については、ご本人の意向も含め、さまざまな話し合いを重ねた中でこのような形となりました。3月最後の放送までしっかり走りきり、番組を締めくくりたいと思っております」と語った。