大きなマグロを次々と解体していく女性が、SNSで注目を浴びている。高橋李奈さん、31歳。「ツナプリンセス」として知られる彼女の動画は、140万回再生を超える。

【衝撃画像】「彼女はサムライだ」160kg超の大物マグロをバラバラに解体…ツナプリンセスの“ヤバすぎる包丁さばき”を写真で一気に見る

25歳までデザイナーとして働いていた彼女は、なぜ完全未経験から「マグロ解体師」を目指したのか。「女の子には難しい」と断られ続けても諦めなかった理由とは――。フリーライターの池田アユリ氏が取材した。（全2回の1回目／2回目に続く）



マグロ解体師・高橋李奈さん ©杉山拓也／文藝春秋

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外国人観光客から「She is SAMURAI.（彼女は、サムライだ）」と…

朝7時。築地の店頭で、一人の女性が、全長約90cmの太刀（たち）と呼ばれる長い包丁を握る。重さ160キロ超の大きな本マグロと向き合うその姿に、傍で見守る外国人観光客がこう言った。

「She is SAMURAI.（彼女は、サムライだ）」

彼女こそ、SNSで「ツナプリンセス」として知られ、YouTubeの密着動画が140万回以上の再生数を叩き出している高橋李奈さんである。

豊洲・築地のマグロの仲卸業者「キタニ水産」では、豊洲市場でマグロや鮮魚を競り落とし、築地の店舗で解体・販売を行っている。未経験から飛び込んだ彼女は、そこでマグロの解体や鮮魚の買い付け、販売を担当。今年で7年目、後輩指導にもあたるベテラン社員だ。

マグロを解体する時の張り詰めた雰囲気とは打って変わり、李奈さんは人懐っこい笑顔で、通りゆく観光客に「昼ごはん食べましたか？」「うちの海鮮丼、試してみませんか！」と声をかける。李奈さんはファンが足繁く通うほど人気があり、築地の“ツナプリンセス”というあだ名が浸透している。

「魚をさばく女性はかっこいい」デザイナーからマグロ解体師に

だが、彼女のキャリアの始まりは、地元・新潟県にあるデザイン事務所のデザイナーで、手取り11万6000円からのスタートだった。それでも充実した生活を送っていたが、ある日、「学生時代の友人に比べると給料が少ない」と気づいた彼女は、「楽しくて、しっかりお金も稼げる仕事がしたい」と転職を決意。

「ライバルが少ないブルーオーシャン、なにより魚をさばく女性はかっこいい」と思ったことからマグロ仲卸業者に応募の電話をかけ、何度も門前払いをされながら、この場所に飛び込んだのである。

「『女の子には難しいし無理だよ』って、5軒連続で断られました。『ですよね』って1回は受け入れました。でも、でっかい魚のマグロをさばけたら、絶対かっこいいじゃないですか！

私、『本気でやれば絶対できる』っていう成功体験があったので、『マグロ、ちょっと本気でやってみよう』って思ったんです。だから、無理だと言われても諦めませんでした」

己の道を切り拓いてきた李奈さんの半生と、「女性であることも、カッコよくあることも諦めたくない」と語る、その原動力を聞いた。

「一刻も早く家を出たい」雪深い新潟での少女時代と、父親への反発

高橋李奈さんは1994年7月4日、新潟県十日町市に生まれた。米農家を営む祖父のもと、見渡す限りの田んぼと、冬にはどっさりと雪が積もる自然豊かな環境で育った。3人きょうだいの長女で、2歳下の妹と、10歳下の弟がいる。

幼い頃の彼女は地元が大好きだったが、思春期を迎えるとその心境に変化が訪れる。原因は、父親との関係の悪化だった。

「中高の時は父と仲がすごく悪くて、もう大嫌いでした。父はすぐに怒鳴ったり怒ったりするような人で、それがすごく嫌だったんです」

父親に対する強い反発心は、彼女に「一刻も早く家を出たい。高校を出たら就職をしよう」という自立心を芽生えさせた。

「一番やっちゃいけないことをしたんだ」高1で起こしたバイク事故

次第に素行が悪くなった高校1年生の終わり頃、人生の大きな転機となる事件を起こしてしまう。

地元の同級生と集まって、遊んでいた時だった。コンビニの飲み物を買いに行こうとして、原付バイクで交通事故を起こしてしまったのだ。幸い、大きなケガはなかったが、李奈さんは自分のせいで周囲に迷惑をかけたことに恐怖と後悔で胸がいっぱいになった。何より彼女の心を深くえぐったのは、常に自分の味方でいてくれた母親の涙だった。

迷惑をかけた人の家に謝りに行った時、母が「本当にすみませんでした」と何度も頭を下げた。その後ろで李奈さんも同じように頭を下げた時、母の肩が震えていることに気が付いた。泣いているのだ、と思った。

「ああ、やばい。一番やっちゃいけないことをしたんだ」

この時、初めて李奈さんは、「変わろう」と強く思ったという。

どうにか挽回せねばならない。でも、一度失った信用を取り戻すためにはどうすればいいか？

考えた末、彼女が出した答えは「目に見える数字で返すこと」だった。それまで勉強が大嫌いで、同級生330人中320番台という成績だったが、彼女はその日から、人が変わったように机に向かった。

「生まれて初めて何かに向き合えた瞬間でした」勉強の日々が成功体験に

その変わりぶりは、1日のスケジュールから窺える。

夕方は休みがちだったバレーボール部に真面目に向き合い、家に帰ったらご飯を食べて一度仮眠。深夜2時に起きてそこから猛勉強をする。誰も起きてこない、静まり返った夜は、彼女にとって集中力を研ぎ澄ませる時間だった。「数学は（小学校と中学校の内容から）地続きだから、一から勉強し直しました」と振り返る。

この執念は、実を結ぶ。半年ほど経った頃、なんと成績が330人中50位まで急上昇したのだ。学校では、席替えの際に、「ちゃんと授業を聞きたいので、一番前にしてください」と直訴するほど態度が変わっていた。すると、最初は冷ややかだった周囲の目も、少しずつ変わっていった。

この出来事を、李奈さんは初めての成功体験だと語る。

「あの勉強の日々は、生まれて初めて何かに向き合えた瞬間でした。もしこの先やりたいことが見つかったら、きっと私はできる人間だと思えたんです」

「25歳の誕生日で辞めさせてください」看板デザイナーからの転身を決意したワケ

高校卒業後、彼女は新潟県燕三条にあるデザイン事務所に就職する。やりたいことが明確にあったわけではなく、求人票を片っ端から見て「ここだ」と直感で選んだ会社だった。未経験ながらインターネットショップのロゴや看板を作るデザイナー兼営業として社会人の第一歩を踏み出した。

職場の人間関係には恵まれ、自宅の近所にある商店街の人々とも仲良くなり、「コロッケ作ったから取りにおいで」などと声を掛けられ、よく可愛がられた。初めての1人暮らしで、地域に自分という根を張っていく――。その感覚は、「自立してるぞ！」という充実感に繋がった。

少しずつ自分の居場所が広がっていく喜びもあったものの、生活は決して楽ではなかった。初任給は手取り11万6000円。給料は徐々に増えていったものの、車を買う余裕はなく、最初の3年間は自転車生活だった。実家のある十日町に帰るときには、新幹線の駅に着くまで、自転車を45分も立ち漕ぎしていた。

そして入社7年目を過ぎた頃、彼女はふと立ち止まる。

ある時、学生時代の友達と一緒に遊んでいた。「今度ここのレストランに行こう！」という話になった。李奈さんは、すかさずその店の値段を調べ、「今月はこれを我慢して行くか」と頭の中で計算。しかし、その友人たちは、即答で「いいね。行こう」と答えていることにハッとした。

「周りの友人と稼いでる金額が違うだけで、行きたい場所、ほしいものを選べないんだって。会社に不満はなかったけど、それをすごく気にしてしまったんです」

それ以来、友人と会っても、自分らしく振る舞えなくなった。ここで彼女は、「楽しいだけじゃダメだ、お金も大事なんだ」と考えるようになった。

楽しくて、もっとお金を稼げる仕事がしたい――。思ったら即実行の彼女は、次に何をするかも決めないまま、会社に「25歳の誕生日で辞めさせてください」と相談。上司と面談して話し合ったが、彼女の意思は揺るがなかった。

「魚をさばく女性はかっこいい」からのひらめき

次の仕事を探すうえでの条件は、ライバルがいないブルーオーシャンであること、そして、日本一になれる可能性があることだった。

「例えば、グラフィックデザイナーという職業は、新潟県だけでもすごい人たちが溢れてて、自分の実力やセンスでは、数ある中の一人にはなれても、トップにはなれないと感じました。だから、まだやっている人が少なくて、日本で一番になれる業界はないかってずっと考えていたんです」

答えは思わぬところで見つかった。スーパーで買い物をしていた時のことだ。目の前を通り過ぎた若い女性が、鮮魚コーナーで切り身ではなく、頭のついた丸魚を買っていたのだ。それを見た李奈さんは、ふと「魚をさばく女性って、めっちゃかっこいいな」と思った。

そこで、人生を変えるひらめきが生まれる。

「魚をさばく仕事をしよう。どうせやるなら、インパクトのある一番でっかい魚がいい。それなら、マグロだ。マグロをさばけるようになったら絶対にかっこいいぞ！」

このひらめきが、彼女を「マグロ解体師」の道へと導くことになる。

そもそも李奈さんは、特段、魚が好きだったわけではなく、どちらかというと肉が好きだった。だが、この直感はみるみる確信に変わっていく。

自宅に戻ってさっそく調べると、女性で本格的にマグロの解体をしている人は九州などにわずかにいる程度で、まだまだ少ない。この技術を得られれば、生き残れると考えた。

さて、修業するならどこがいいか？

「目指すなら日本一だ。魚市場の聖地、豊洲。そこしかない」と李奈さんは思った。

「女の子には無理だよ」「やめときな！」と門前払いされたが…

ただ、未経験の若い女性が突然「マグロをさばかせてください」と飛び込んで、すんなり受け入れられるほど甘い世界ではなかった。履歴書を送っても断られるだけだと悟った彼女は、豊洲の水産業者の求人を見つけては電話をかけたが、予想通り分厚い壁にぶち当たる。

「女の子には難しい。無理だよ」

「大変だし辛いよ。やめときな！」

5軒連続で断られ、同じ言葉が返ってきた。だが、6軒目は違った。かけた電話の先は、現在の職場である「キタニ水産」だった。対応したのは宮下太郎店長で、「女の子で未経験なんて変わってるね。面白いね」と話を聞いてくれた。そして、丁寧にこう言ってくれたという。

「マグロをおろすことだけが仕事じゃない。“おろす”ってことは“売る”ってことだから、やりたいことだけをやらせてあげられないよ。でも、興味があるなら一度東京に見においで」

他の会社がすぐに断っていたのに対し、宮下店長はなぜ李奈さんを受け入れたのか？ その真意を宮下店長に聞いたところ、こう返ってきた。

「最初は、マグロを解体するという外側だけを見て連絡してきたのかなと思ったんです。朝も早いなどのデメリットも説明しました。それでも彼女は『やりたい』と言ったんです。何事もそうですが、やりたいという子にやってもらった方がうまくいくものです。だから、性別抜きにして、やる気があるならウェルカムですよと伝えました」

「ここで私働きたいです、雇ってください」マグロをさばく姿に心を射抜かれた

電話を切ったその週末、李奈さんは新幹線に乗り込み、店舗へ向かった。そこで宮下店長が80キロのマグロをさばく姿を目の当たりにした瞬間、彼女はこの仕事に完全に心を射抜かれた。

「見たことのないくらい大きな魚をさばいている姿を見て、『かっけえ！！』って。『ここで私働きたいです、雇ってください』って、その場で言いました」

こうして、看板デザイナーだった彼女は、包丁すら握ったことのないまま、豊洲・築地のマグロ屋へと足を踏み入れることになったのだ。

撮影＝杉山拓也／文藝春秋

〈「男ですら大変なのに」“魚をさばけなかった女性”が160kg超のマグロを次々と解体…「築地のツナプリンセス」が“男社会”で貫く覚悟〉へ続く

（池田 アユリ）