【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ ひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは「真面目な性格」
日常生活や季節のイベント、そして人の性格を表す言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、金離れがいい気性を表す言葉、嘘がつけないほど律儀な様子、料理や混乱を連想させる激しい動作など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう！
□□え
□□じめ
か□□わす
あ□□つり
ヒント：お金や物を出し惜しみしない、さっぱりとした太っ腹な性質のことを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
きまえ（気前）
きまじめ（生真面目）
かきまわす（かき回す）
あきまつり（秋祭り）
気風のよさを指す「気前（きまえ）」、誠実さを極めた「生真面目（きまじめ）」、秩序を乱すような「かき回す（かきまわす）」、そして地域の絆を深める「秋祭り（あきまつり）」。
人の気質から動的なアクション、そして情緒豊かな季節行事まで、共通の2文字が一本の芯のように通り、それぞれの言葉を鮮やかに形作っています。正解にたどり着いたとき心地よい納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、金離れがいい気性を表す言葉、嘘がつけないほど律儀な様子、料理や混乱を連想させる激しい動作など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□じめ
か□□わす
あ□□つり
ヒント：お金や物を出し惜しみしない、さっぱりとした太っ腹な性質のことを何といいますか？
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正解：きま正解は「きま」でした。
▼解説
きまえ（気前）
きまじめ（生真面目）
かきまわす（かき回す）
あきまつり（秋祭り）
気風のよさを指す「気前（きまえ）」、誠実さを極めた「生真面目（きまじめ）」、秩序を乱すような「かき回す（かきまわす）」、そして地域の絆を深める「秋祭り（あきまつり）」。
人の気質から動的なアクション、そして情緒豊かな季節行事まで、共通の2文字が一本の芯のように通り、それぞれの言葉を鮮やかに形作っています。正解にたどり着いたとき心地よい納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)