「感動的で心に響く演技だった」坂本花織、“万感のラストダンス”に欧米メディアも熱狂 涙の戴冠に押し寄せる絶賛の声「これ以上にないほどのスペクタクル」
世界選手権制覇が決まった直後、感極まってうれし涙を流した坂本(C)Getty Images
涙、涙、涙の戴冠だった。現地時間3月28日にチェコ・プラハでフィギュアスケート世界選手権の女子シングルのフリーが行われ、坂本花織がショートプログラム（SP）との合計238.28点で自己ベストを更新。見事に現役最後の大会を制した。
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万感のラストダンスに場内も沸き立った。ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルに終わり、悔し涙を流していた女王は、「相当悔しい」と世界選手権への緊急参戦を決意。SPで今季世界最高点となる79.31点を記録し、1位と好発進を切っていた。
迎えた文字通りの“最終演技”は、最終滑走で登場すると、「愛の讃歌」に合わせて、序盤から次々に軽やかなジャンプを成功。また、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）や4回転といった高難度のジャンプの代わりに磨きをかけたという表現力で観衆を魅了した。
優勝後の場内インタビューで、「I’m so happy！ Very very happy. ここで最後、みなさんの前で滑れたことを嬉しく思います」と叫んだ坂本。第一線をひた走ってきた25歳の有終の美は、世界からも称賛を送られている。
米誌『Forbes』は、「サカモトは絵に描いたようなキャリアのフィナーレを迎えた」と、ミッシェル・クワン以来史上2人目となる世界選手権4度優勝の実績を絶賛。さらに「サカモトは、ただ4度目の優勝を果たしただけではない。そのキャリアで最高の総合得点を叩き出した感動的で心に響く演技で、チェコの観客、そして世界中の視聴者を総立ちにさせた」とエモーショナルにパフォーマンスを描写した。
また、フランスの日刊紙『Ouest-France』は、「ミラノでの失望の後、サカモトは4度目の世界タイトルを獲得して、現役キャリアを華々しく終わらせた」と紹介。氷上を支配した圧巻のパフォーマンスを「見事なスケーティングと完璧な演技だった。どう終わらせるかが注目された日本人スケーターはプラハの観客に対して、これ以上にないほど素晴らしいスペクタクルを披露した」と褒めちぎった。
世界のアスリート、識者、ジャッジ、そしてファンを魅了してきた坂本。最後の最後まで彼女の演技は美しかった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]